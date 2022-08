Ende der Welt - Die tägliche Glosse Ewige Mythen

Die A 555 – wer nicht aus NRW kommt, wird diese Autobahn wahrscheinlich gar nicht kennen. Im Verkehrsfunk auf WDR 2 ist sie auch nicht so prominent wie zum Beispiel die A 1 rund um das Kamener Kreuz oder die berüchtigte A 3 beim Kreuz Leverkusen. Die A 555 ist aber gegenüber allen anderen Autobahnen ein Mythos. Da kann keine A 9 oder A 8 mithalten. Keine ist älter als die A 555.

Gerade mal 20 Kilometern lang, verbindet sie das beschauliche Bonn mit der Großstadt Köln. Sie wurde vor 90 Jahren im August 1932 dem Verkehr übergeben. Seitdem gibt es sogar ein Gesetz, das es Kraftfahrern verbietet, auf vierspurig ausgebauten Straßen zu wenden, zu halten oder zu parken. Das war die erste Autobahn. Und wer hat sie dann am 6. August 1932 eröffnet. Kölns Oberbürgermeister Konrad Adenauer. Und somit war Adenauer derjenige, der in Deutschland die Autobahnen erfand.

Nächster Mythos: Spinat ist gesund wegen des hohen Eisengehalts. Richtig oder falsch? Auch falsch. Spinat hat nicht mehr Eisen als andere Gemüsesorten. Nur hat sich eben ein Wissenschaftler im 19.Jahrhundert in der Dezimalstelle verhauen. Und als alle noch daran glaubten, kam die Comicfigur Popeye in den USA groß raus, die Spinat dosenweise futterte. Wenn Kinder heute keinen bitteren Spinat mögen, der eigentlich erst durch Knoblauch und Olivenöl genießbar wird, dann können alle Eltern beruhigt aufatmen. Ist nicht tragisch. Es gibt Alternativen.

Ein Kamel hat einen Höcker

Die Glosse "Ende der Welt" läuft immer am Ende des aktuellen Morgenmagazins radioWelt (6.00 bis 8.30 Uhr) um 8.25 Uhr auf Bayern 2. [ BR Podcast - Podcast - Ende der Welt - Die tägliche Glosse ]

Vor allem wissenschaftliche Mythen scheinen uns zu faszinieren. Wenn sie auseinanderfallen, wird Wissenschaft im besten Sinne menschlich. Es gibt eben Versuch und Irrtum wie im normalen Leben. Im schlechtesten Fall aber und damit machen wir ja spätestens seit Corona bittere Erfahrungen, kann man der Wissenschaft eine vor den Latz knallen. Wir haben es ja schon immer gewusst. Und sobald ein Mythos dann zerbröselt, ab mit ihnen auf den Scheiterhaufen. Dabei wäre ein bisschen Demut vielleicht angebracht. Drücken wir es so aus: Ein Kamel hat einen Höcker. Aber da ist auch in der Wüste kein Wasser drin, sondern nur Fett gelagert. Das Wasser ist im Unterleib. Und deshalb überleben Kamele in der Wüste und wir Menschen nicht.