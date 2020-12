Ende der Welt - Die tägliche Glosse EU-Ratspräsidentschaft

Es gibt halt doch noch gute Nachrichten. Die deutsche EU- Ratspräsidentschaft geht zu Ende. Also das ist jetzt per se noch keine gute Nachricht und auch, dass Frau Merkel ihren letzten EU-Gipfel leitet, glaube ich erst, wenn sie wirklich abgetreten und final in der Ueckermark verräumt ist, aber dass Deutschland seine Aufgabe im Ratsvorsitz bestens erfüllt hat, dass muss man doch einmal lobend hervorheben.

Die ist es nämlich, für Kontinuität in der Arbeit der EU zu sorgen und das hat wirklich bestens geklappt. Nehmen Sie nur einmal die Brexit-Verhandlungen, oder das Thema Migration und Asyl. Da hat man doch im letzten halben Jahr wirklich genauso weiter gewurschtelt wie man’s in den letzten Jahren gewohnt war und damit für maximale Kontinuität gesorgt.

Erinnern sie sich an Martin Schulz, den glühende Europäer, der das letzte Strohfeuer für die SPD entfacht hat?

Dabei könnten gerade die Deutschen von Europa so sehr profitieren. Manche tun es auch. Erinnern sie sich an Martin Schulz, den glühende Europäer, der das letzte Strohfeuer für die SPD entfacht hat? Der hat 365 Tage im Jahr in Brüssel Parlamentssitzungen geleitet. Also zumindest hat er das entsprechende Sitzungsgeld kassiert. Oder Günther Oettinger. der profitiert noch viel mehr von Europa. 13 Nebenjobs hat der jetzt. Nur weil er EU- Haushaltskommissar war, hat er ja überhaupt die Kontakte knüpfen können, die ihn jetzt im Ruhestand finanziell über Wasser halten. Aber auch da funktioniert die europäische Demokratie. Die Uschi hat angekündigt das prüfen zu lassen. Am Besten bei der Beraterfirma vom Günther Oettinger.