Ende der Welt - Die tägliche Glosse Es grillt der Mensch, solang er strebt

Unser Konsumleben gleicht in diesen Zeiten oft einer Fahrt mit einem Formel-1-Wagen auf der engen, kurvenreichen Landstraße: Wir schrammen immer hart an der Leitplanke der gesellschaftlichen Ächtung und dem eigenen schlechten Gewissen entlang.

Dabei drängen sich beim Grillequipment Vergleiche mit der Automobilität auf. Denn gerade der Grill hat sich in den letzten Jahren parallel zum SUV entwickelt, sowohl was Preis, Größe und Gewicht als auch Nutzlast angeht. Broil-Boliden der Oberklasse tragen Namen wie „Napoleon“, „Lonestar“ oder „Hydra“ und erinnern schon sehr an autonome Kampfroboter, was ja durchaus dem Zeitgeist entgegenkommt. Andere nennen sich „Smoker“ und sehen aus wie die Lummerländer Dampflok Emma aus Augsburgs Puppenkiste, die in den Amerikanischen Bürgerkrieg fährt.

Auf der anderen Seite der Prestige-Skala brutzelt sich – nicht ausschließlich, aber doch in großen Teilen – die Generation „Fridays for Future“ am Saturday mit 1,99-Einweg-Grill-Aluschalen großflächig durch die Isarkiesbänke. Go for it!

Klar, es geht auch nachhaltiger: Heimische Kohle zum Beispiel. Denn wer verfeuert heute noch guten Gewissens den südamerikanischen Regenwald?

Seltsamerweise behauptet sich das Grillen beharrlich als eine der letzten großen Bastionen des Gender-Mainstreamings. Dabei zeigen die allsommerlichen Horrormeldungen von weggeflammten Haaren, Hautschichten und berstenden Spiritusflaschen, dass Grillkompetenz nicht unbedingt automatisch auf dem Y-Chromosom sitzt, sondern durchaus erworben werden muss.

Der Solargrill

Aber zurück zur Nachhaltigkeit: Da ist natürlich auf der völlig sicheren Seite, wer auf Solar setzt. Auf den Solargrill. Nicht mehr Briketts und Buchenholz, sondern Spiegel und Sonnenstrahlung rösten uns künftig die Nacken, Lenden, Grate, Spieße, Steaks und Fetzen.

Wie bitte? Langweilig? Unmännlich? Die Kastration des Grillkultes? Mitnichten! Denn auch beim Sonnengrillen dürfte, sollte es sich zwischen Oberaudorf und Niebüll etablieren, schnell der SUV-Effekt einsetzen: „Oh, dein Parabolspiegel ist aber groß! – Ja, klar, weißte, ich sag immer – Solar Grilling geht bei 5 Metern Durchmesser los. brauchste halt auch den Garten für…ne.“