Ende der Welt - Die tägliche Glosse Erbseneintopf

Herbst ist Eintopfzeit. Zum Beispiel: Erbseneintopf. Doch in Zeiten von "alternativen Fakten" gibt es auch "alternative Erbseneintöpfe" die mit dem, was man zu einfacheren Zeiten als "Eintopf" bezeichnet hätte, kaum mehr was zu tun haben. So wie in "Hirtenpfannen" keine Hirten sind und in "Monsterrollen" keine Monster. Mahlzeit! Eine Glosse von Martin Zöller.

In einer Welt, in der scheinbar alles aus den Fugen gerät, ist nun auch die letzte Verlässlichkeit dahin: was ein Erbseneintopf ist. Hätte man vor einem Jahr eine Umfrage gemacht, was in einen Erbseneitopf gehört, es wären von 99% der Befragten Begriffe wie Erbsen, Kartoffeln, Speck gefallen. Große Einigkeit, Erbseneintopf als verbindender Kitt der Gesellschaft. Doch die Umfrage wurde nie gemacht und im spaßfreien Jahr 2022 ist alles anders. Auch der Erbseneintopf.

Denn als ich kürzlich in einem gutbürgerlichen Restaurant den bestellten „Erbseneintopf“ bekam bestand dieser aus: roter Beete, Champignons, Broccoli und, ernsthaft: Nudeln. Der ganze Tisch johlte über die am Ende gezählten fünf (!) Erbsen im Erbseneintopf und die geschätzt 20 übrigen Bestandteile. Einer am Tisch nannte das „Wochenschau“: „Da ist ja alles drin, was es von Fischstäbchen bis Kaiserschmarrn so gab“. Danke dafür.

Jemandem so etwas als Erbseneintopf zu verkaufen, ist natürlich so dreist, wie unnötig. Die Werbung macht es uns ja vor. Sie vermittelt mir seit jeher das Gefühl eines Klippenspringers, wenn ich meinen wenig klippenspringermäßigen Körper parfümiere. Kurzum: Clevere Werber hätten die Reste nicht als nicht als Fake-Erbseneintopf sondern locker als Detox-Herbst-Hot-Bowle verkauft.

„Alles raus aus dem Kühlschrank“

Manche können das besser, mein Schwager zum Beispiel. Der hat daheim die „Monsterrolle“ erfunden, die in Wirklichkeit aus Kühlschrankresten in Blätterteig besteht aber halt einen verdammt coolen Namen hat. Und ich habe ein eigenes „Alles raus aus dem Kühlschrank“-Essen erfunden und verkaufe es meiner Familie erfolgreich als „Hirtenpfanne“. Für die Begriffe „Leckeres aus Resten“ findet man in handelsüblichen Suchmaschinen im Internet heute schon über 1,5 Millionen Treffer. Angesichts der steigenden Lebensmittelpreise reiten die „Armen Ritter“ aus älteren Brotscheiben genauso zurück auf den Familientisch wie der König der Restepfannen, das „Tiroler Gröstl“.