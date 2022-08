Ende der Welt - Die tägliche Glosse Energiesparmodus

Das Faultier beispielsweise kann seine Körpertemperatur einfach auf 24 Grad runterregulieren. Absoluter Energiesparmodus. Da können wir uns mit unseren übertriebenen 37 Grad mal an die eigene warme Nase fassen. Bei der Toilettenspülung hat das Faultier auch Einsparpotential entdeckt: Da es viel schläft, sich wenig bewegt und auch wenig frisst, reicht es, einmal die Woche den Darm zu entleeren. Ein Musterbeispiel an Minimalismus. Viele reden nur davon – das Faultier ist wirklich ausgestiegen aus der Konsumspirale. Dazu noch Selbstversorger. Der Weg in den Supermarkt wäre viel zu energie-intensiv. Und die gestiegenen Lebensmittelpreise. Das Faultier hängt viel lieber an seinem Ast ab und baut selbst an: Da es sich selten wäscht, wachsen im Fell des Faultiers Grünalgen. Der perfekte Veggie-Snack, für den man nicht mal irgendwo hingehen muss.