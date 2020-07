Ende der Welt - Die tägliche Glosse Endlich wieder Formel 1

Endlich, endlich ist es so weit. Monate haben wir darauf gewartet. Nein, ich rede nicht vom Sommer oder vom Ende der Maskenpflicht - das kommt in Bayern so wie so erst, wenn Markus Söder Bundeskanzler ist - ich rede von der Formel 1. Die beginnt am Sonntag nach vier Monaten Zwangspause endlich wieder. Jetzt weiß ich, was mir gefehlt hat in der Corona- Zeit! Die Königsklasse im Motorsport, das war’s! Dieser Motorenlärm aus dem Fernseher, dieses Gefühl, Rennautos und ihren Fahrern zuzuschauen, die wie irre über die Piste brettern um am Ende genau dort anzukommen wo sie losgefahren sind und sich dann mit Champagner zu duschen. Ein faszinierender Sport, oder?

Gut, ich gebe zu, man kann immer blöd daher reden. Man kann auch über Fußball sagen, dass die nur dem Ball nachlaufen und ihn in Netzen fangen oder über Skirennen, dass sie mit Pommes frites- förmigen Brettern den Berg runterrutschen, aber Formel 1 ist schon noch mal ein ganz besonderer Fall. Vor allem jetzt. Ohne Zuschauer auf der Tribüne. Da bekommt doch das Wort Geisterfahrer eine ganz neue Bedeutung. Geisterfahrer mit Hygienekonzept versteht sich.

Also Maskenpflicht und Mindestabstand. Mindestabstand in der Formel 1? Warum nicht gleich ein Tempolimit? Gerade wo das erste Rennen ja in Österreich ist. Man kennt das vom Alpentransit auf der Autobahn in Tirol: Tempo 100 und drunter steht IG-L. Immissionsschutzgesetz Luft heißt das. Wer da schnell fährt ist schnell arm.

Man muss ja eh sagen, die Formel 1 ist im Grunde schlicht und einfach nicht mehr zeitgemäß. Da müssten doch heutzutage Elektroautos um die Wette fahren, streng genommen eigentlich sogar die Bahn. Eine Zug- Formel 1, das wäre up to date weil ökologisch korrekt.

ICE gegen Railjet und Frecciarossa gegen TGV. Inklusive taktischer Finessen wie Türstörung, Verzögerungen im Betriebsablauf oder geänderter Wagenreihung. Da käme die Deutsche Bahn aus der Boxengasse gar nicht mehr raus.

Auch das Hyginekonzept ist kein Problem. Von wegen leere Tribünen. Die würden bei der Zug- Formel 1 schon deswegen leer bleiben, weil die Platzreservierungen leider nicht angezeigt werden können. Ein Klassiker!

Und über allem schwebt der Scheuer Andi als der Bernie Ecclestone der Schiene. DER ist jetzt übrigens mit 89 noch mal Vater geworden. Keine Ahnung, ob das an der Formel 1 liegt. Die Mutter des Kindes ist jedenfalls 44. Damit ist klar, es ist nicht die Queen. Das wäre eine echte Sensation gewesen.

Eben alles eine Frage der Perspektive.