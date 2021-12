Ende der Welt - Die tägliche Glosse Elmau, die Zweite

Dass die Tourismusbranche einer der großen Corona-Verlierer ist, steht außer Frage. Dass der Schaden aber im Werdenfelser Land offenbar so groß ist, dass man sich gleich Werbeträger wie Joe Biden oder Draghi ans Bein bindet, das überrascht dann doch. Nochmal G7 in Elmau. 2022. Die zweite Auflage nach der Staatenlenker-Show von 2015. Wäre man in Berlin konsequent, hätte man dieses Mal mit dem G7- Gipfel nach Hamburg gehen müssen. Unbedingt. Dorthin, wo unser neuer Bundeskanzler herkommt. Und wo Olaf Scholz schon 2017 bewiesen hat, dass er sogar G20 Gipfel organisatorisch in den Sand setzen kann. Einfach lächelnd in der Elbphilharmonie sitzen, während sie sich draußen die Köpfe einschlagen. Aber was ist die Elbphilharmonie gegen die Zugspitze und was ist das Tor zur Welt gegen die Alpenfestung Elmau.