Ende der Welt - Die tägliche Glosse Rufnummern

Was doch echt super wäre, wenn man eine im Film vorkommende Telefonnummer anruft und man von dem Protagonisten eine Bandansage hören würde z.B. „James hier, bin gerade dabei die Welt zu retten, versuchen sie es später noch einmal“. Oder noch besser in einer bayerischen Serie: Man ruft die Telefonnummer an, die eigentlich ein QR-Code ist und zack, hat man auf seinem Smartphone die Metzgerei, die die original Leberkässemmeln zur Serie hat und 10 Minuten später sitzt man mit der gleichen Semmel wie der Hauptdarsteller auf der Couch. Eine Glosse von Helmut Schleich.

Es soll ja Menschen geben, die sitzen den ganzen Tag vor dem Telefon und warten vergebens, dass jemand anruft. Schauspieler zum Beispiel, in der Hoffnung auf Hollywood.

Dass es sehr unangenehm werden kann, wenn’s umgekehrt läuft hat in diesen Tagen eine Frau in Südkorea erleben müssen, deren Telefonnummer in einer brandneuen Netflix-Serie vorkommt. Zufällig, versteht sich. Bis zu 4000 Anrufe erhält sie seit dem. Pro Tag! 4000. Das ist, wenn alle 20 Sekunden das Telefon klingelt. Und zwar rund um die Uhr.

Jetzt gehört es ja seit jeher zu den Hobbies gerade jüngerer Menschen, Nummern, die man zufällig hört oder sieht, aus Spaß auszuprobieren. In meiner Jugend war das die legendäre 32-16-8 aus dem Spider-Murphy-Song „Skandal im Sperrbezirk“. Die Band war clever genug, vorher nachzuschauen, ob es die Nummer auch wirklich NICHT gibt. Und ob man 1969 unter „wähle drei- drei- drei auf dem Telefon“ wirklich jemand erreichen konnte, wie im Schlager verheißen, das wird so ohne Weiteres nicht mehr nachzuprüfen sein.

Der armen Frau in Südkorea wurden jetzt angeblich 3600 Euro Entschädigung angeboten. Nicht viel, wenn man bedenkt, dass in Südkorea Telefonnummern nicht einfach so tauschen darf. Die ungebetenen Anrufe werden also so weiter gehen.

Sie sollte es machen, wie jeder Konzern mit Kundenkontakt. Also Stromanbieter, die Post, die Bahn, Telefonfirmen, so was. Deren Nummern müssen früher auch in irgendwelchen Schlagern oder Serien aufgetaucht sein, weil sie offenbar so viele Anrufe bekommen haben, dass sie dazu übergegangen sind, überhaupt nicht mehr erreichbar zu sein. Außer man nimmt sich einen Tag Urlaub und hängt sich in 0800er-Warteschleifen mit automatischen Abfragesystemen, die man am besten „zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal anruft“.

Aber ist das wirklich der Sinn der Sache? Dampf ablassen und auflegen?

Das hätte sich womöglich auch der umstrittene GDL-Chef Wesselsky gewünscht, als die Bild- Zeitung während eines Bahnstreiks seine Nummer auf der Titelseite veröffentlicht hat, damit ihm die Leute mal so richtig die Meinung sagen können. Und damit war kein Sorgen- Telefon zum Ausweinen gemeint.

Gut, man muss zugeben: Wer hätte nicht gerne manchmal die Telefonnummern von Politikern, Funktionären oder Amtsleitern um so richtig Dampf abzulassen. Aber ist das wirklich der Sinn der Sache? Dampf ablassen und auflegen? Also quasi asoziale Medien am Telefonhörer? Und vor allem, was ist, wenn der oder die Beschimpfte zurückruft? Stellen Sie sich vor, Sie hätten Armin Laschet angerufen um ihm seinen laschen Wahlkampf vorzuhalten und anschließend ruft er bei ihnen an und wirft ihnen ihre Wahlentscheidung vor. Am Ende 4000 Mal am Tag. Da ist es schon deutlich besser, man lernt Schweigen ohne zu platzen.