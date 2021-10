Ende der Welt - Die tägliche Glosse Einwohner-Rekord

13 154 738 Einwohner zählt Bayern derzeit und damit so viele wie nie zuvor. Damit sind wir so groß wie Österreich und Kroatien zusammen, größer als Belgien, Ungarn, Schweden und Irland und trotzdem nur ein Bundesland und kein souveräner Staat.

Es gibt in Bayern mittlerweile offenbar nicht wenige Einwohner, denen Namen wie Hanns Seidel oder Alfons Goppel nichts mehr sagen! Weil sie 1960 nicht nur nicht in Bayern gewohnt haben, sondern darüber hinaus noch nicht einmal geboren waren. Und heute leben die einfach hier in der Gegend herum ohne jeden Morgen zum heiligen Franz Josef zu beten. Das hat die CSU nicht verdient.

Irgendwann hat Bayern 20 oder 30 Millionen Einwohner und die CSU wählt kein Mensch mehr

Vor allem, wenn man in die Zukunft denkt, was die CSU ja nach eigenem Bekenntnis stets tut. Irgendwann hat Bayern 20 oder 30 Millionen Einwohner und die CSU wählt kein Mensch mehr. Höchste Zeit, sich an den bayerischen Papst zu erinnern und umzudenken. Ratzinger hat immer gesagt, lieber eine kleine Kirche, die im Glauben fest ist, als eine riesige, in der die Beliebigkeit vorherrscht. Bayern muss wieder runter.