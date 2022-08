Ende der Welt - Die tägliche Glosse Einmal Madrid, bitte!

Also, Madrid. Mal was Anderes. Und so früh wie möglich buchen. Enorm vorteilhaft ist das. Erst das Hotel, und zwar eins, das kostenlos einen Tag vor Ankunft noch stornierbar ist, wer weiß, was in einem halben Jahr wieder los ist. Frühbuchen. Natürlich über ein Reiseportal. Unbedingt. Einfach das Hotel anrufen ist teurer – warum auch immer, keine Ahnung. Dann erst den Flug. Der ist ja nur richtig billig, wenn er nicht umbuchbar ist.

Jetzt die Frage: Haben Sie schon ein Konto, sind Sie schon ein registrierter Kunde unseres Reiseportals? Fragt auch die Airline. Passwort vergessen? Neu anmelden. Stimmen Sie den AGB zu und akzeptieren Sie die Cookies! Wie wollen Sie zahlen? PayPal, Einzug, Kreditkarte? Neue Sicherheits-Bezahlapp der eigenen Bank raussuchen. Bitte PIN eingeben! Äh, PIN vergessen? Na, vergessen, das ist leicht gesagt, es fallen einem doch immer wieder nur die gleichen… Mist, falsch, aber nur deswegen falsch, weil das Mail-Password inzwischen turnusmäßig verändert werden musste, aus Sicherheitsgründen. Für die Bestätigungsmail. Ohne geht nicht. Wie spät ist es? Müsste eigentlich gleich los. Zeitüberschreitung! Der Vorgang wurde abgebrochen. Es ist ein Fehler aufgetreten. Moment mal, wer hat denn Paypal? Soll mir schnell mal helfen, kriegt´s bar zurück. Bargeld lacht eben doch.

Was? Wir haben die besten Mietwagen am Airport Madrid für Sie gefunden. Dabei ist doch der Flug noch gar nicht…Wir haben die besten Hotels in Madrid für Sie rausgesucht, Herr – woher die den Namen schon wissen, das sind doch ganz andere…Wir haben die besten Restaurants in Madrid für Sie rausgesucht – sind die wahnsinnig? Die Bewertungen sind alle von Deutschen. Wissen die nicht, dass Deutsche im Urlaub keine Deutschen treffen wollen? Was is´n das für´n Reiseportal?

Madrid, Madrid, Madrid

Mensch, das hört ja gar nicht mehr auf: Trip verlängern und Badeferien in Torremolinos dranhängen? Bekanntschaften in Spanien? Holen Sie das Meiste aus Ihrer Madrid-Reise raus, Senor…Die Sehenswürdigkeiten Madrids, die schönsten Museen und Kirchen. Besuch im Bernabeu-Stadion? Soweit kommt´s noch.

Spanisch lernen – die besten Sprachkurse in Madrid. Die handlichsten Stadtpläne. Die besten Bücher über Madrid, die besten Rezepte der Madrilenischen Küche, eine kurze Geschichte Madrids, Madrids Musik, Isabella von Kastilien – ein Kurzporträt, „Separatismus, Sepia und Ballermann – Spanien zwischen Tradition und Tourismus“, schon wieder was: „Irre günstige Immobilien an Spaniens Costa del Sol“, hier klicken und Spanien-Urlaub gewinnen.