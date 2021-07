Ende der Welt - Die tägliche Glosse Eingerostet

Heißt das am Ende, dass in Zukunft nicht nur ein „Sky Marshall“ für renitente Passagiere an Bord ist, sondern auch der Kammerjäger? Und andererseits muss man ja auch noch sagen, Insekten werden heute keineswegs mehr als Ungeziefer betrachtet, im Gegenteil. Gerade die Deutschen haben ja in den letzten Jahren fast ein erotisches Verhältnis zur Biene entwickelt. Was also, wenn der Kammerjäger an Bord gegen die Insekten vorgehen würde? Muss ihn dann der Sky Marshall vor dem wütenden Mob schützen? Schwierig.