Ende der Welt - Die tägliche Glosse Einfach mal herummendeln

Donnerwetter, 200 Jahre wäre Gregor Johann Mendel heute alt geworden, ein Mönch und Naturforscher aus dem damals österreich-schlesischen Brünn, nach dessen Regeln Koalitionen heute noch herummendeln. Wussten Sie nicht? Aber sicher lassen sich die Mendelschen Regeln auch auf Kreuzungen in der parlamentarischen Fauna und Flora anwenden. Mit ein bisschen Phantasie jedenfalls.

Zunächst handeln die meisten Koalitionen nach der „Uniformitätsregel“. Sie betonen die gemeinsamen Gene und sind äußerlich kaum voneinander zu unterscheiden. Ja, so ähnlich hat Herr Mendel das damals im Klostergarten festgestellt, als er grüne und gelbe Erbsen kreuzte – rote waren damals nicht dabei – und die daraus hervorgehenden Erbsen der nächsten Generation zählte. Übrigens ein tolles Beispiel dafür, dass auch Erbsenzählen zu großartigen Erkenntnissen führen kann.

Zum Beispiel zur zweiten Mendelschen Regel, der „Spaltungsregel“, die bei Pflanzenzüchtungen in der zweiten Generation auftritt, bei politischen Koalitionen jedoch schon nach wenigen Wochen die Uniformitätsphase ablöst. Dann entscheidet sich, welche Gene dominant oder rezessiv sind. Jede noch so kleine gelbe oder grüne Erbse bläht sich auf – entscheidend ist schließlich, welche Farbe am Ende überhaupt sichtbar ist. Wirft das Neun-Euro-Ticket mehr Erbsen ab oder der Tankrabatt?