Ende der Welt - Die tägliche Glosse Ehestreitigkeiten

Wer Wodka- und Champagnerflaschen lieber wirft als sie zu leeren, muss sich nicht wundern, wenn der Ring am Finger schneller mit Blut besudelt ist, als er angesteckt war – zumindest in Johnny Depps Fall. Eine Glosse von Johannes Marchl.

Alleine in Recklinghausen und Datteln/Ostvest kamen im ersten Coronajahr 900 Menschen zur Eheberatung des Bistums Münster. Das berichtet die Recklinghäuser Zeitung. Und man kann sich an einem Finger abzählen, was los war in Datteln/Ostvest und Recklinghausen bei der Eheberatung: Es ging um Streit! Um Ehestreit!

Wobei einschränkend zu sagen ist, dass ich jetzt weder gehört habe, dass es in Datteln noch in Recklinghausen bei der Aufarbeitung dieser Streitigkeiten so zu gegangen wäre, wie bei den Heard/Depps. Die ja gerade vor Gericht stehen, sieben Wochen lang live übertragen im Fernsehen und auf YouTube.

Meine Lieblingsvorwürfe: Johnny Depp bezichtigt seine Ex-Frau eine Wodkaflasche nach ihm geworfen und ihm damit die Fingerkuppe abgetrennt zu haben. 50 Millionen Dollar Schadensersatz.

Amber Heard hingegen bezichtigt ihren Ex-Mann eine Champagnerflasche nach ihr geworfen und sie an den Haaren gezogen zu haben: 100 Millionen Dollar Schadensersatz.

Wer immer auch von den beiden Recht hat, feststeht: Sie haben den Lackmustest der Ehe nicht bestanden. Was vielleicht auch an der Streitkultur der beiden gelegen haben mag: Wer Wodka- und Champagnerflaschen lieber wirft als sie zu leeren, muss sich nicht wundern, wenn der Ring am Finger schneller mit Blut besudelt ist, als er angesteckt war – zumindest in Johnny Depps Fall.

Vielleicht ist diese sehr öffentliche Herangehensweise ans Dreckige-Wäsche-Waschen aber auch eine Generationenfrage. Nehmen wir ein anderes ziemlich prominentes Paar: Die Bidens. First Lady Jill Biden hat gerade verraten, wie sie streiten: nämlich via Textnachricht. Jetzt würde man ja vielleicht im ersten Moment sagen: doch bitte nie schriftlich! Da können die im Streit hingeschriebenen Koseworte „Mein präsidiales Dummerchen“, „Du alter White-House-Trottel“ oder „Mein kleiner Oval-Office-Idiot“ irgendwann mal gegen dich verwendet werden!

Auf der anderen Seite: So kriegt halt die Leibwache nix mit vom Streit, meint die First Lady… Das ist jetzt schon fast wieder so dezent und britisch, das könnte von der Königin des Understatements kommen, von der Queen. Klar, man könnte auch bei ihr sagen: Wer schweigt, verschweigt.

„Shocking, Philip!“