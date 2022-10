Ende der Welt - Die tägliche Glosse Don´t name it, frame it!

Warum klang die Story dann eingangs so garstig? Tja, alles eine Frage des Framings. Momentan kommt ja keine Talkshow, kein Marketing-Seminar und keine Glosse ohne aus. Heutzutage wird alles eingerahmt, was nicht schnell genug an die Wand erzählt ist.

Wenn zum Beispiel eine Branche Geschäfte mit einer Technologie machen will, die zwar nette Gewinne verspricht, in Deutschland aber leider ziemlich unpopulär ist, dann wird es Zeit für einen schönen neuen, edel schimmernden Rahmen. Und so ist dem Bundesverband Erdgas, Erdöl und Geoenergie auch kein Vorwurf zu machen, dass er Schiefergasförderung sagt, wenn er Fracking meint. Schiefergasförderung klingt ganz gut, oder? Richtig wertig, fast schon nach Manufaktur. Bei Schiefer denken wir an heimelige Häuschen, gedeckt mit dunkeln Dachschindeln, bei Förderung fühlen wir etwas Konstruktives, etwas oder jemanden fördern ist schließlich immer gut. Und das Gas in der Mitte überhören wir geflissentlich. Aber F-R-A-CCC-KKK-I-N-G! Wie grauslig steckt denn dieses Konsonanten-Ungetüm in der Kehle? Sofort taucht vor dem inneren Auge Donald Trump auf, der einem kleinen Kind, dessen Eltern ihn nicht gewählt haben, zähnefletschend einen Becher verseuchtes Trinkwasser anbietet.