Ende der Welt - Die tägliche Glosse DomspatzInnen

Die Regensburger Domspatzen nehmen jetzt auch Mädchen auf. Die dürfen dann auch singen, aber in einem eigenen Chor. Auch auf das Gymnasium dürfen sie gehen. Vielleich bekommen sie da ja dann auch einen eigenen abgetrennten Teil der Schule mit eigenem Eingang und Aufgang und eigenen Klassenzimmern. Ach ja, gemeinsame Konzertreisen seien auch noch nicht geplant. Eine Glosse von Helmut Schleich.

Pacta sunt servanda, sagt der Lateiner. Verträge sind einzuhalten. Ähnliches gilt ja auch für Traditionen. Wenn bei einem Trachtler bloß die Feder am Hut falsch sitzt, dann ist schnell mal alles zu spät. Oder wenn einer in München abends Weißwürschte isst. Insofern ist es schon bemerkenswert, dass ausgerechnet die Regensburger Domspatzen jetzt Domspatzinnen dazu bekommen.

Nach über 1000 Jahren des Bestehens soll es ab 2022 dort auch einen Mädchenchor geben. Wenn das der Herr Domkapellmeister Ratzinger noch erlebt hätte… dann hätte ihn womöglich spätestens bei dieser Nachricht der Schlag getroffen.

Und es ist ja auch bemerkenswert. Eine Tausendjährige Tradition ist ja dann doch nichts, was man einfach so aufgibt. So wie man vielleicht sagt, „ok, früher war Fußball ein reiner Männersport, jetzt gibt’s auch Frauenfußball“.

Da muss bei den Domspatzen schon mehr in Bewegung geraten sein. Gut, wahrscheinlich war alles ganz banal und das Internat wäre ohne Mädchen mangels Nachfrage einfach Pleite gegangen oder wegen Leerstand geschlossen worden. Aber wenn das dazu führt, dass man katholischerseits die Disziplin „über den eigenen Schatten springen“ trainiert, dann sei’s drum.

Die Frage ist halt jetzt, was macht man mit dem Mädchenchor? Wenn jemand die Domspatzen für ein Konzert bucht, dann will er ja wahrscheinlich das Original. Nimmt man dann den Mädchenchor als Vorgruppe mit? Oder regelt man das über die Gagen? Das wird auch Probleme geben, von wegen equal- pay- day und so. Der Knabenchor hätte ja dann womöglich schon nach einer Strophe die Gage reingesungen, für die die Mädchen ein halbes Konzert geben müssen. Das geht nicht.

Und was ist mit den kirchlichen Hochfesten

Und was ist mit den kirchlichen Hochfesten. Singen dann die Knaben an Weihnachten und die Mädchen an Ostern? Oder macht man’s wie beim G’stanzlsingen und singt sich gegenseitig aus? Auf dass die Besseren gewinnen. Das ist auch keine Lösung.

Einen Vorteil haben die Mädchen ganz klar: Sie kommen nicht in den Stimmbruch. Das wirkt sich natürlich aus auf die Vertragslaufzeit. Je länger die ist, umso mehr Profil kann der Chor entwickeln. Vielleicht machen sie einen Gospelchor und singen „Oh happy day“. Dann kommt der Vorwurf der kulturellen Aneignung und sie müssen zurückrudern, wo sie doch gerade erst über den eigenen Schatten gesprungen sind. Sicher ist, es wird sich was bewegen.

Der Zölibat wurde übrigens 1139 zur Priesterlichen Pflicht. Also 89 Jahre nach Gründung der Regensburger Domspatzen im Jahre 1050. Wenn sich eh grade alles bewegt, tut sich da vielleicht auch was. Hochgerechnet wäre das im Jahre 2110. In katholischer Zeitrechnung gerade mal ein Katzensprung.