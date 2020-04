Ende der Welt - Die tägliche Glosse Schleudersitz

Was ist denn das wieder für eine Geschichte? Ein 64-jähriger Franzose bekommt einen Flug im Militärjet geschenkt, wird dann von den enormen Fliehkräften überwältigt, sucht im Sitz nach Halt, greift dabei ausgerechnet zum Schalter für den Schleudersitz und schießt sich versehentlich aus der Maschine. Beim Fallschirmflug zurück auf die Erde verliert er auch noch seinen Helm und landet trotzdem sicher. Womöglich hat er dabei noch gesungen: „Vom Himmel hoch, da komm’ ich her!“

Ooooh, Fantomas. Nein, das ist keine Szene aus einem Luis de Funès- Film. Das hat sich wirklich so zugetragen in Frankreich.

Da kann man jetzt natürlich sagen, bei der Bundeswehr, da gäb’s das nicht, da wäre erstens der Jet defekt und der Schleudersitz sowieso. Irgendwo aber auch gut so, weil, bitte, welche Luftwaffe vermietet Plätze in ihren Jagdbombern für Spaßflüge? Und an wen? Der Mann war irgendein hohes Tier in der französischen Waffenindustrie hört man und solche Spaßflüge seien durchaus Usus. Alles klar, dann waren ja die Richtigen beieinander.

Aber die Geschichte zeigt natürlich auch, wie schnell das gehen kann, mit den Fliehkräften und dem hohen Tempo. Sagen wir mal, also nur zum Beispiel, ein Ministerpräsident hat plötzlich eine Zustimmung von 94%, weil er den Leuten für vier Wochen verbietet, ohne triftigen Grund das Haus zu verlassen. In der Realität gibt’s sowas natürlich nicht, aber mal angenommen. Dann sagt sich der, ja wenn das so ist, dann lasse ich die Leute bis zur Landtagswahl gar nicht mehr raus, dann bin ich bei 100 Prozent+x. Das ist genau der Schleudersitz- Effekt.

Du meinst, es katapultiert Dich nach oben, dabei beginnt im nächsten Moment bereits der freie Fall. Die Kanzlerin hat so was schon oft erlebt. Momentan ist sie ja wieder einmal beliebt wie sonst nur Hundewelpen und Brückentage, wobei letztere ja zur Zeit eh nicht so beliebt sind, weil man ja eh nichts unternehmen kann.

Wie hat die Kanzlerin am Mittwoch gesagt: Mitmachen und die Regeln einhalten, darauf kommt es jetzt an

Infektionsketten verfolgen kann man. Muss man sogar, sagt das Robert- Koch- Institut. Und dann Quarantäne. Quarantäne finde ich gut! Alle Äußerungen des Robert- Koch- Institutes 14 Tage in Quarantäne. Und wenn sie danach immer noch stimmen, kann man sie veröffentlichen, von mir aus.

Wie hat die Kanzlerin am Mittwoch gesagt: Mitmachen und die Regeln einhalten, darauf kommt es jetzt an. Der Wetterbericht formuliert da mittlerweile deutlicher als die Regierung: Wie hieß es da neulich: „Die Aussichten: Weiterhin Frühlings- Haft.“

Und so wie es jetzt ausschaut dauert die Frühlingshaft bis zum Sommer, mindestens.

Eben alles eine Frage der Perspektive.