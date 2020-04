Ende der Welt - Die tägliche Glosse Lachen in Corona Zeiten

Bifilarwicklung ist eine in der Elektronik verwendete Doppelwicklung von Spulen und Drähten, welche induktionsfrei ist. Was an diesem Satz lustig sein soll? Überhaupt nix, und das ist gut so. Eine Glosse von Helmut Schleich.

Was man hört, halten sich die Menschen an die behördlichen Vorschriften. Beim Mindestabstand funktioniert die soziale Kontrolle so gut, dass es schon zu Handgreiflichkeiten gekommen sein soll. Super Lösung: Bleib mir vom Leib! Sonst rücke ich Dir auf den Pelz.

Und was die Ausgangsbeschränkungen angeht, da kann sich die Polizei voll und ganz auf die freiwillige Mitarbeit jener kleinen Hobby-Blockwarte verlassen, die hinter der Gardine stehen und alles melden, was ihnen auffällt. Wie schön, dass die Kulturtechnik des Denunzierens nach 75 Jahren Demokratie in Deutschland noch nicht ganz in Vergessenheit geraten ist!

Dass wir uns nicht falsch verstehen, ich bin total dafür, dass man vorsichtig ist. Man kann im Grunde gar nicht vorsichtig genug sein. Wenn jemand hustet zum Beispiel, da ist Alarmstufe rot angesagt. Da wird ja das Virus wie ein Geschoss aus dem Körper heraus gepresst auf die Mitmenschen abgefeuert. Kriegsvergleiche sind ja momentan eh in Mode.

Aber was ist mit dem Lachen. Ein kräftiges „Hahaha“ beansprucht ähnliche Muskeln wie ein kräftiger Huster. Wenn Sie lachen - da werden definitiv auch Viren freigesetzt. Ist Lachen am Ende das neue Husten? Womöglich. Dann braucht’s da Regeln. Das wünschen sich die Menschen zur Zeit. Klare Vorschriften, an die sie sich halten können. Vermeiden Sie Lachen in der Öffentlichkeit. Wenn Sie merken, Sie müssen lachen, lachen Sie nur in die Armbeuge. Am besten lachen Sie nur zuhause und und nur mit Menschen, mit denen Sie in einem Haushalt leben. Halten Sie Abstand zu Mitmenschen, die Humor haben. Wenn Sie selbst Humor haben, tragen Sie Masken, damit man Ihr Grinsen nicht sieht. Lachen ist ansteckend!

Melden Sie Leute, die Witze machen

Überhaupt: Wer jetzt lacht, der zeigt doch nur, dass er Corona nicht ernst nimmt. Der gefährdet sich und andere. Drum zögern Sie nicht. Melden Sie Leute, die Witze machen. Die provozieren Lacher und fördern so die Verbreitung des Virus.

Dabei ist Humor jetzt wichtiger denn je! Ich zitiere aus dem Aushang einer Münchner Hausverwaltung: „Bei weiteren Verstößen gegen die Spielplatzsperre sehen wir uns gezwungen, mietrechtliche Schritte einzuleiten!“ Um im nächsten Satz zu schreiben: „Diese schwere Krise benötigt all unsere Mithilfe, Zurückstecken eigener Interessen und Demut.“ Demut? Vor was? Vor behördlichen Anordnungen? Klingt wie eine Parodie auf ca. 1942. Wenn sie Dir so was ins Treppenhaus hängen, da brauchst Du einen guten Humor!

Und dass ausgerechnet diejenigen behaupten, jetzt alles richtig zu machen, die noch im Sommer 2019 in Deutschland 600 Krankenhäuser aus Kostengründen dicht machen wollten, das ist ohne Humor gar nicht zu ertragen.

Eben alles eine Frage der Perspektive.