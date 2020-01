Ende der Welt - Die tägliche Glosse Früher war mehr Blei

Nun ist also schon gleich wieder Silvester – ein bisschen lästig, weil das immer so kurz nach Weihnachten kommt. Man hat Mühe, die vielen Feiertage auseinanderzuhalten und möglichst in der richtigen Reihenfolge zu begehen ... Eine Glosse von Uwe Pagels.

Zeit, zurückzuschauen, sich zu besinnen auf das, was war. Zum Beispiel auf die Silvesterfeier als solche. Früher. Kurz nach Mitternacht saßen Freunde und Familie einigermaßen einträchtig um den Tisch, jeder mit einer Kerze – nah gut, mit einem Teelicht vor sich, dann einem Löffelchen, in der Mitte ein großer Topf, daneben in Plastik verschweißte silbrige Klumpen. Eine Ente, ein Schweinchen, Kleeblätter – sie wissen schon. Bleigießen war angesagt, und je nach dem, was dabei rauskam, wurde das nächste Jahr großartig, weniger toll oder man war verheiratet, geschieden oder wurde reich – was beim Schmelzen der Klumpen und dem anschließenden Eintauchen ins kalte Wasser halt so raus kam. Rauskam und die anderen reininterpretierten. War’s nix, durfte man nochmal, und nochmal – solange eben, bis das künftige Schicksal auf dem Löffel gepasst hat. Früher ...

Mega-out

Heute ist Bleigießen mega-out. Weil: gefährlich, giftig, umweltschädlich. Und weil man den Menschen ja vor allem Bösen am besten mittels eines Verbots bewahrt, ist seit letztem Jahr der Verkauf von Bleigieß-Sets mit bleihaltigen Rohlingen verboten. Zack. Und was schreibt die EU: Das Gießblei in der früher handelsüblichen Form übersteigt die Grenzwerte der neugefassten EU-Chemikalienverordnung um ein Vielfaches.

Und jetzt?

Da stehen wir nun um den Wassertopf herum, kratzen uns mit dem nicht mehr mit Gießblei gefüllten Löffelchen hinter dem Ohr und fragen uns, was aus unserem Schicksal werden soll, wenn wir nicht mal mehr an Silvester vorausschauen dürfen, wie es wird. Schließlich wollten wir das Blei auf dem Löffel nicht essen, sondern gießen – wegen der Zukunft. So wie früher…. Schon die Römer haben Blei gegossen, plumbum hieß der Stoff in ihrer Sprache – und was ist draus geworden? Ein Weltreich. Jedenfalls vorübergehend. Und was wären Jesse James oder Billy the Kid gewesen, neulich, im wilden Westen, ohne Blei? Die haben die Kugeln ihrer Revolver noch selbst gegossen, und wenn sie durch Blei gestorben sind, dann jedenfalls nicht, weil sie es beim Gießen mit dem Löffelchen zu sich genommen haben. Die EU-Chemikalienverordnung war ihnen seinerzeit völlig egal.

Da waren dann noch die Autofahrer. Verbleites Benzin in den Motoren, keine Ventile rasselten, kein Kat störte im Auspuff, und 20 Liter Super verbleit auf hundert Kilometer waren egal. Bleifuß aufs Gaspedal, und los. Manchmal, beim Bleigießen, gab es ja sogar die Form eines Autos, oder auch eines Revolvers, einer Silberbüchse womöglich, wie im wilden Westen, oder sogar ein Schwert, wie bei den Römern. Aus und vorbei. Nun hat die Industrie zwar zügig auf die Chemikalien-Grundverordnung reagiert und Bleiersatzgießsets herausgebracht.

Wachsgießen soll populär werden, oder sogar Teiggießen. Da kann man seine Zukunft dann gleich noch aufessen. Silvester-Bleigieß-Ersatzsets heißen diese Produkte dann. So - lässt sich die Zukunft am Küchentisch vermutlich nicht vorhersagen. Ein Wachsfuß für schnelle Autofahrer ist natürlich völlig albern, und hätten sie im wilden Westen mit Wachskugeln geschossen, hätten sich die Revolverhelden bestenfalls totgelacht. Früher war mehr Blei – und was jetzt an Silvester am Küchentisch passiert, lässt sich einfach nicht mehr vorhersagen ...