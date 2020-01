Ende der Welt - Die tägliche Glosse Es lebe das System!

Ein gewisser Stolz wegen des ultimativen Vorbereitet-Seins macht sich breit. Der junge Mitarbeiter hinter dem Tresen ist tatsächlich zufrieden. Beflissen stellt er den gewünschten Schülerausweis aus. Wahnsinnsgute Stimmung am MVG-Schalter, damit konnte keiner rechnen! Deshalb die forsche Frage: Könnten Sie eventuell die Daten gleich speichern, damit im nächsten Schuljahr nur noch der Stempel der Schule erneuert werden muss? Der freundliche junge Mann schaut vom Bildschirm auf: "Das ist eigentlich eine gute Idee". Die Antragstellerin strahlt. "Aber das lässt das System nicht zu." – "Ließe sich das denn nicht ändern?" "Nein!" Aus den Augen des Schalterbeamten spricht keinerlei datenschutzrechtliches Bedenken, sondern echte Verblüffung. "Weil das System das ja wie gesagt nicht zulässt." Ah. Ja. Wie gesagt.

Szenenwechsel: Barcelona. Lokale Polizeidienstelle. Anzeige wegen Diebstahls. Das Online-Formular - auf der Homepage der örtlichen Polizei entdeckt - ist bereits ausgefüllt: Name, geklauter Gegenstand, Uhrzeit des Vorfalls und so weiter. Der hilfsbereite Herr an der Hotelrezeption hat es ausgedruckt. Wir stehen nun sehr deutsch da, beklaut, aber vorbereitet, in einer erfreulich kurzen Schlange anderer Touristen. Die freundliche, fließend englisch sprechende Polizistin blickt prüfend auf den Wisch. "It's not valid." Wir hatten alles erwartet, Sprachprobleme, stundenlange Warterei, touristenhassende Beamte, aber nicht gültig? "It's from your Homepage! Por qué it is not valid?" Die fließend englisch sprechende Polizistin wirkt plötzlich sehr touristenhassend. "Por qué the system says so!" Katalonien und Bayern haben eben wirklich viel gemeinsam. "Das System" auf jeden Fall.