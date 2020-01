Ende der Welt - Die tägliche Glosse "Bei dir oder bei mir?"

"Zu dir oder zu mir?". Wer das früher ohne Kloß im Hals hinbekam, am Ende eines der frühen Rendezvous, konnte sich zwar in Rekordzeit um Kopf und Kragen reden, hatte aber im Erfolgsfall zumindest den Ruf erworben, Neuland zielstrebig und mit stählernen Nerven zu betreten. Warum Neuland? Weil "zu dir oder zu mir?" eine Frage ist, die länger schon fest vergebene Menschen VOR der Abendunternehmung klären und so gar nicht mehr stellen – höchstens als ironisches Zitat aus Zeiten des Kennenlernens.

"Zu dir oder zu mir?", das hatte aufgeräumt mit den Klassikern der Verklemmtheit, den "letzten Tassen Kaffee", den heute realiter vom Aussterben bedrohten "Briefmarkensammlungen2 und den, gerade im Zusammenhang der Zweisamkeit, doch etwas unterfeinsinnig geprägten "Absackern". Und, und hier kommt der wesentliche Punkt, die Frage "bei dir oder bei mir?" wies vor allem anderen die richtige Betonung vor: "bei DIR oder bei MIR?" So muss es heißen. Der Unterschied zwischen den Alternativen muss deutlich werden, und deswegen die Personalpronomina hervorgehoben.

Heutzutage taucht die Präposition "bei" in unserer Umgangssprache aber fast nur noch mit vorwitziger Betonung auf – nämlich in Wendungen wie "In diesem Punkt bin ich ganz BEI dir!" So als sei "bei" das Wichtige, und nicht etwa das "dir." Stimmt ja auch, wer dem Anderen zustimmt, ist im übertragenen Sinne bei ihm.



Aber früher hieß es nur, einer sei nicht ganz BEI sich, wenn besagter Mensch für Außenstehende eine mittelschwere Schraube locker hatte. Da war einer nicht mehr bei TROST, bei VERSTAND, oder, in einer weiteren Wendung, die der große Robert Gernhardt in die Hochlyrik einführte:



"Als Kaiser Rotbart lobesam

so recht ins Greisenalter kam

da war er nicht bei Groschen.

Er ließ den Papst nach Flensburg zieh'n

dann über Braunschweig nach Berlin

und hat ihn dort verdroschen."

Das "BEI-dir", das "BEI-Ihnen", das "BEI-Euch" tritt in einer Häufung auf, die nahelegt, es könnte noch etwas Anderes dahinterstecken: vielleicht das mentale Kuscheln inmitten der eisigen Kälte rücksichtslos-harter Standpunktdebatten? Das wärmelnde Bekenntnis von Zugehörigkeit und Gruppengefühl? So, wie es Friedrich Holländer gefasst hat in einem seiner größten Erfolge:

"Johnny, wenn du Geburtstag hast, Johnny, bin ich bei dir zu Gast die ganze Nacht." Anders als hier ist das "BEI-dir" unserer Talkrunden immer auf Rede und Meinung bezogen. "Zustimmen", "derselben Meinung sein", gerne auch "beipflichten" – damit wäre das Gleiche gemeint. Aber warum wir uns dazu nicht mehr aufschwingen können oder wollen – das wisse der Gottseibeiuns!