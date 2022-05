Ende der Welt - Die tägliche Glosse Die Retourkutsche

Wenn Olaf Scholz also raunt, Klimaschützer träten neuerdings auf wie Menschen aus dunklen, zum Glück vergangenen Zeiten, dann spannt Luisa Neubauer prompt die Twitter-Pferde ins Geschirr und packt die Peitsche aus: Nazivergleich, Jesus, Skandal.

Die Retourkutsche bezeichnete jedoch ursprünglich etwas ganz Anderes: Nämlich ein Fuhrwerk, für das der Reisende die Rückkehr an den Ort bezahlen musste, wo er es bestiegen hatte.

Wir müssen uns das historische Europa als einen pausenlos von leeren Kutschen durchkreuzten Kontinent vorstellen. Der sinnlose Einsatz von Fortbewegungsmitteln hat also eine lange Tradition, die weit über die heutige Gewohnheit hinausreicht, als Einzelperson in einem Pkw zur Arbeit zu fahren, der fünf Menschen transportieren könnte. Immerhin, so mag man einräumen, keine Leerkutsche.