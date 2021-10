Ende der Welt - Die tägliche Glosse Die Jugend sondiert

Wenn die Ampelkoalition zu Stande kommt, so hört man, soll Cannabis legalisiert werden. Endlich kann man dann mal am Drogenkonsum der anderen teilhaben. Während man bis jetzt beim Nachbarn nur zuschauen konnte, wie reichlich der Alkohol auf der Party floss, kann man jetzt, die auf die eigene Terrasse herüberziehenden Hanfwolken tief inhalieren. Passivrauchen war gestern, der Trend geht zum Passivkiffen, ob man will oder nicht. Eine Glosse von Helmut Schleich.

Christian Lindner trug weiß, während die Grünen staatstragend gedeckt auftraten. Nein, es geht nicht um die Pariser Fashion-Week, es geht um die Ampel in Berlin. Nach dem mittlerweile legendären Band-Foto der Neu-Regierenden in spe diese Woche also eines vom Laufsteg.

Wählerbindung per outfit schien der Plan zu sein. Jedenfalls hatte Christian Lindner auffallend junge, weiße low-leather Sneakers an und Baerbock trug Business-schwarz und die braunen Stiefeletten aus Velours- Leder. Das hieß früher übrigens Spalt-Leder und ist somit wenig passend bei Verhandlungen, die zusammenführen sollen. Aber es könnte ja nach einem enttäuschenden Wahlergebnis womöglich wieder mehr bürgerliche Wähler an die Grünen binden.

Womit wir bei den Inhalten wären: Cannabis soll legalisiert werden, war zu hören. Schade, dass die CDU nicht mitverhandelt, dann wäre eventuell auch Relevantes durchgestochen worden aus den Verhandlungen. Aber ausgerechnet Cannabis als erstes Thema? Über etliche Details soll bereits gesprochen worden sein bis hin zur Besteuerung. Bleibt die Frage, wer wird erster deutscher Cannabis Minister? Karl Lauterbach käme in Frage, weil auch er für die Legalisierung ist, vorausgesetzt, dass Cannabis per Impfung verabreicht wird. Oder so ähnlich.

Es scheint ja gut zu laufen in Berlin. Jung jedenfalls. Das zählt heute. Also so jung halt, wie man auf weißen low-leather Sneakers als 42- jähriger FDP- Chef laufen kann.

Noch jünger ist nur die Vorsitzende der Grünen Jugend, Sarah-Lee Heinrich, die sich als 20-Jährige schon für ihre Vergangenheit entschuldigen muss. Besser gesagt, für rechte Sprüche, die sie als 13-Jährige getwittert hat. Das ist rekordverdächtig! Was twittern denn 13-Jährige? Und warum fällt das keinem auf?

Und es wirft ein schräges Licht auf die gerade von den Grünen oft geforderte Herabsetzung des Wahlalters: Wenn die Grünen wirklich U18 wählen lassen wollen, muss Frau Baerbock zwecks Jungwähler-Bindung womöglich neben Verloursleder in Zukunft auch Springerstiefel tragen.

Um die relevanten Inhalte kümmert sich unterdessen die SPD. „Die Kilowattstunde, die ich nicht verbrauche ist am billigsten“. Mit diesem Satz in der ARD hat Katarina Barley den Markenkern der Sozialdemokratie mal wieder voll getroffen. Nach einem Hauch von Frühlingsluft, 25% bei der Bundestagswahl und aufkeimendem Vertrauen der Wähler folgt der soziale Kälteeinbruch bei den Sozis stehenden Fußes und erwartbar. Vielleicht kommt da noch mehr, wenn die Regierung steht. Sprit zu teuer? Nimm ein Taxi. Rente reicht nicht? Mehr Flaschen sammeln. Wie sagte einst ein Hesse? Jeden Anfang wohnt ein Zauber inne.