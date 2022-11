Ende der Welt - Die tägliche Glosse Die Hoffnung auf den Jackpot

So ein Jackpot macht doch Hoffnung. Nicht nur in der Lotterie übrigens. Wie hat Olaf Scholz nach der Ministerpräsidentenkonferenz gesagt: „Die Bürger werden gut durch den Winter kommen.“ Toll! Wir packen den Winter. Was erwartet man mehr!? Jackpot geknackt. Eine Glosse von Helmut Schleich.

Auf 1,2 Milliarden Dollar ist der Jackpot der US-Lotterie Powerball diese Woche angewachsen. 1,2 Milliarden! Ein Betrag, den man in Zeiten, in denen 100 Milliarden neue Schulden schnell einmal als Sondervermögen klassifiziert werden, eher schulterzuckend zur Kenntnis nimmt. Peanuts.

Trotzdem: 1,2 Milliarden, das sind 1200 Millionen. Das ist ein ganzes Opernhaus voller Millionäre. Können Sie sich vorstellen, wie viele Nullen das sind? Sehen Sie. So ein Jackpot macht doch Hoffnung. Nicht nur in der Lotterie übrigens. Wie hat Olaf Scholz nach der Ministerpräsidentenkonferenz gesagt: „Die Bürger werden gut durch den Winter kommen.“ Toll! Wir packen den Winter. Was erwartet man mehr!? Jackpot geknackt. Knapper kann man sein eigenes Regierungsversagen nicht auf den Punkt bringen.

Wenn man sich dazu noch die Einlassungen unseres Kanzlers zum 700-Millionen teuren Ausbau des Kanzleramtes zum größten Regierungsgebäude der Welt anhört, dann muss man sagen, anscheinend ist ihm der Jackpot bereits zu Kopf gestiegen. Auf einer Bürgerveranstaltung diese Woche hat er von einem „Band des Bundes“ geschwärmt, mit dem „wir sagen, dass wir Faschismus und Hitlerei furchtbar finden und für immer überwunden haben“. Noch ein Jackpot. Unter Kanzler Olaf dem Ersten haben wir also nicht nur den Winter besiegt, sondern auch einen finalen architektonischen Schlussstrich unter die ewige „Hitlerei“ gezogen. Der Hamburger Freizeitruderer Scholz denkt in Ewigkeitskategorien. Toll. Bleibt die Frage, ob er sich daran in ein paar Jahren noch erinnern kann oder ob das alles „cum-ex“ vergessen ist. Aber so geht eben Lotteriespiel. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt.

Katar-Kontrolle

Je weniger die Politik des Kanzlers und seiner Minister auf Zustimmung stößt, desto höher muss gepokert werden. Notfalls auch mit der Hitler-Karte. Oder mit der Katar-Kontrolle. Die hat in dieser Woche die Innen- und Sportministerin Nancy Faeser durchgeführt. Ergebnis: Der Premierminister von Katar hat ihr versprochen, dass Deutsche in Katar sicher sind. Na dann ist ja alles gut! Die Nancy ist jedenfalls überzeugt und wird beim ersten Spiel der Deutschen dabei sein.

Und weil der DFB-Präsident auch noch gesagt hat, er wolle helfen, die Reform-Kräfte in Katar zu stärken, war sie sogar in Bestlaune und ist vermutlich mit dem Demokratie-Jackpot-Gefühl Heim geflogen. Dass Sportereignisse einen enormen Anteil an der Demokratisierung von Ländern haben können, hat man ja nach Sotschi 2014 in Russland deutlich gesehen. Aber so ist das beim Glücksspiel. Lotterien können gewaltigen Gewinn bringen. In allererster Linie leben sie jedoch von der Naivität derer, die mitspielen.