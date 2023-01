Ende der Welt - Die tägliche Glosse Die ganze Wohnung ein Kinderzimmer - KidCore

In Wohnungen von erwachsenen Menschen geht es immer bunter zu: Quietschegelbe Lampen, Kissen, Stühle. Sofas in pink und grasgrün. Lebensgroße Plastikaffen, um deren Hals eine Glasplatte als Ablage schwebt. Pinke Blumenvasen mit Grinse-Gesicht. Man meint, man wäre durch die Wohnungstür direkt ins Kinderzimmer gefallen. Infantiles Wohnen ist angesagt und hat natürlich einen Namen: KidCore. Eine Glosse von Gabi Kautzmann.

Zwischen Weihnachten und Ostern ist eine angenehm Deko-arme Zeit. Der rotgüldene Kitsch ist im Keller verstaut und der grün-gelbe Eier- und Hasen-Kitsch wartet dort noch auf seine Auferstehung. Es wäre also eine Zeit, in der krisengeplagte Wohnende für optische Klarheit sorgen könnten. Grau-beige Normcore beruhigt die Sinne. Gediegene Lässigkeit wie auf den Werbefotos einschlägiger High-end-Sofahersteller.

Was aber steht und hängt in den realen Wohnungen neuerdings tatsächlich herum? Quietschebunte Lampen, Kissen, Stühle. Sofas in pink und grasgrün. Lebensgroße Plastikaffen, um deren Hals eine Glasplatte schwebt, damit man darauf sein – natürlich farbiges – Glas abstellen kann oder eine Bonbonière in Palmendesign. Pinke Blumenvasen mit Grinse-Gesicht. Man meint, man wäre durch die Wohnungstür direkt ins Kinderzimmer gefallen. Infantiles Wohnen ist angesagt und hat natürlich einen Namen: KidCore.

Wohnpsychologen liefern die Erklärung: Kidcore steht für das Lebendige, Phantasievolle. Die Wohnung soll zum Hort des Optimismus werden. Don’t worry, be happy. Draußen Krise – drinnen Disneyland. Escapismus dahoam.

Die Grenze zur Altersregression, bei der betagte Menschen in frühkindliche Verhaltensmuster zurückfallen, scheint da fließend.

Obwohl – Arbeitspsychologen haben es uns ja eingeredet. Bunte Kaffee-Ecken sollen der Kreativität angeblich auf die Sprünge helfen. Warum also nicht auch im Home Office? Sollte der Optimismusbooster wirklich funktionieren, dann wäre KidCore vielleicht auch im Regierungsviertel oder in der Staatskanzlei einen Versuch wert. Markus Söder lässt seine buntesten Veitshöchheim-Kostüme in der Eingangshalle aufstellen – hahaha – so eine Art Ahnengalerie des saisonalen Humors.

Speedy-Gonzales-Figuren mit gelben Sombreros

Im Berliner Kanzleramt wird der Kabinettstisch von blauen Schlumpf-Figuren getragen. Klara Geywitz im Bauministerium bekommt Riesen-Legosteine als Sitzwürfel. Ein überlebensgroßer Goldesel ziert das Büro von Christian Lindner und Volker Wissing legt sich einen Autobahnteppich unter den Schreibtisch, flankiert von Speedy-Gonzales-Figuren mit gelben Sombreros. Cem Özdemir bekommt Kaffeetassen aus dem Keramik-Obstgarten und am Eingang des Verteidigungsministeriums sitzen zwei fröhliche Gorillas auf pinkfarbenen Panzern. Lustig, oder? Karl Lauterbach müsste auch dringend aufgeheitert werden, hmh – vielleicht wären grüne Pezzi-Bälle in Coronavirus-Optik einen Versuch wert.