Ende der Welt - Die tägliche Glosse Die Bahn

Man hätte auch schreiben können: Die Ampelmännchen… pardon, die Ampelpersonen* in Berlin wollen die Bürger für die sehr teure Bahn-Infrastruktur zahlen lassen, damit private Bahnen darauf dann leicht Profite einfahren können. Wer schon einmal im ICE hinter einem - oft privat betriebenen - Güterzug her gekrochen ist, weiß, was das konkret bedeutet. Fahrplanchaos, Verspätungen, Missmut und damit Kundenverlust.

Es beschleicht einen der Verdacht, dass da wieder einmal Leute am Werk sind, die an der Bahn nicht das geringste Interesse haben, denn man kommt nicht zum glänzenden Vorbild Schweiz, wenn man sich seine Bahnpolitik im England der 90er Jahre abschaut. Zumal die Deutsche Bahn AG längst keine deutsche Bahn mehr ist. Fast die Hälfte des Konzernumsatzes findet im Ausland statt. Mit LKWs, Schiffen, Elektroautos oder Bussen, in fast 140 Ländern der Welt.

Und falls Sie jetzt denken, dieses Thema passt doch hier nicht her, dann sage ich Ihnen: Vorsicht

Was bitte sind „diskriminierungsfrei zugängliche Ladepunkte“? Also wenn ich mich hier in München umschaue, dann sehe ich eAutoladestationen - oder wie wir sie in Schwabing nennen „Bonzenparkplätze“ - an jeder Ecke. 2 Stunden gratis versteht sich! Haben die in Berlin Diskriminierung und Privilegierung verwechselt? Oder ist es einfach nach wie vor so, wie einst -ich glaube - Funny van Dannen sang: „er landet mit dem Flugzeug und steigt ins Auto ein - das muss der Bahnchef sein.“