Ende der Welt - Die tägliche Glosse Der Wald

„Vier von fünf Bäumen haben eine lichte Krone.“ Wenn Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner das sagt, so spricht sie nicht vom Zustand des männlichen Haupthaares jenseits der 60 sondern vom deutschen Wald. Der ist kaputt. Also zumindest so kaputt wie schon lange nicht mehr und dagegen will die Frau Klöckner was tun. Jene Bundeslandwirtschaftsministerin, die schon nach der Dürre des Sommers 2018 verkündet hat: „Wir lassen die Bauern nicht im Regen stehen!“

Das lässt doch hoffen. Schließlich gehört der Wald zu Deutschland wie die FFP2-Maske zu Markus Söder. Das fängt bei der Schlacht im Teutoburger Wald an und hört bei den Waldkindergärten auf. Auch Hänsel und Gretel verliefen sich im Wald und sogar Elon Musk baut seine deutsche Tesla- Fabrik wohin? In den Wald. Damit es seiner Kundschaft nicht so geht wie einst Hänsel und Gretel kommt der Wald allerdings sicherheitshalber weg. Für die eMobilität kann man das schon mal machen.

In den 80er Jahren hat man das für die Atomkraft auch gemacht, siehe Wackersdorf. Und weil der Wald dann schon mal weg war hat man dann halt was anderes hingebaut. So glänzt der Wald durch Abwesenheit.

In sentimentalen Momenten, da trauert das Land dann um seinen Wald. „Waldsterben“, das war das Wort meiner Jugend, ein Begriff der Anfang der 80er international Furore gemacht hat. Mit „le waldsterben“ umschrieben die Franzosen damals die zu Untergangs-phantasien aufgebauschten deutschen Umweltängste.

Und der aktuelle Waldzustandsbericht vom Mittwoch greift das durchaus wieder auf, wenn er feststellt, dass 37% der Bäume 26% ihrer Blätter und Nadeln verlieren. 26% der Blätter und Nadeln. Faszinierend - vor allem die Vorstellung, dass das jemand gezählt hat. Ich meine, zählen Sie mal die Nadeln am Christbaum. Da werden sie vor Ostern wahrscheinlich nicht fertig damit.

Dennoch ist das Thema ernst

Dennoch ist das Thema ernst. Toni Hofreiter echauffiert sich nicht ganz zu Unrecht darüber, dass der Bund statt dem Mischwald reine „Baumplantagen“ gefördert hat. Dass die Grünen sowohl in NRW den Braunkohletagebau abgenickt wie auch in Brandenburg der Tesla-Fabrik zugestimmt haben steht dabei auf einem anderen Blatt. Zumal man sich in der Grünen Jugend wahrscheinlich viel mehr darüber ereifert, dass man von „der Wald“ spricht und somit dem Grün im Lande ein eindeutig männliches Geschlecht zuweist. Das geht gar nicht. Der Wald ist divers! Und Schutz braucht er auch.

Dabei ist Naturschutz vor allem Menschenschutz. In einer Hand voll Waldboden stecken mehr Lebewesen als es Menschen auf der Erde gibt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich so eine Macht von uns nachhaltig beeindrucken lässt.