Ende der Welt - Die tägliche Glosse Der Ottifant im Duden

Das Ende der Welt heute mit gewichtigen Fragen: Wie erkennt man, dass ein Elefant im Kühlschrank war? An den Fußstapfen in der Butter. Haha! Gut, den kannten Sie schon. Aber wie bekommt man einen Elefanten überhaupt in den Kühlschrank hinein? Tür auf, Elefant rein, Tür zu. Nun ja. Wenn Sie einen besseren Elefantenwitz kennen, her damit! Ich habe keinen gefunden. Dabei ist der Elefant schon per se ein lustiges Tier. Wer riecht, trinkt, greift und kämpft schon mit einem langen fleischigen Schnorchel?

Lustiger als der echte Elefant ist eigentlich nur sein vom Komiker Otto Waalkes gezeichnetes Alter Ego mit dem nervösen Magen. Der "Ottifant" übergibt sich gerne, auch an unpassenden Orten, 2018 etwa im Caricatura Museum für Komische Kunst in Frankfurt am Main. Bis zur Museumsreife hat das mit ein paar schwungvollen Strichen hingekritzelte Rüsseltier einen weiten Weg hinter sich getrampelt. Erdacht hat es der spätere Kunstpädagogik-Student Otto angeblich schon während der Schulzeit, und bis heute ist der Ottifant nicht totzukriegen. Er zierte bereits die Trikots eines Fußball-Drittligisten und eine 70 Cent-Briefmarke. Weder die Teletubbies noch die Pokemon haben ihm etwas anhaben können, selbst meine siebenjährige Tochter kann sich noch für ihn begeistern.

Da wurde es wirklich höchste Zeit, dass er endlich auch mal vom Duden wahrgenommen wird. Zumindest in der Online-Version des Wörterbuchs ist er seit dieser Woche unter "Ottifant, der" verzeichnet und gesellt sich zu all dem fiktiven Getier, das über die Jahre Eingang in seriöse deutsche Nachschlagewerke gefunden hat, von Loriots "Steinlaus" bis zur am Menschen saugenden Gemeinen Steuer-Zecke (Ixodes fiscalis), die in der 20. Auflage der Brockhaus Enzyklopädie ihr Unwesen trieb.

Otto‘s Witzwerkstatt

Nebenbei: Wer Otto Waalkes' höheren Blödsinn in der infantilen Schundecke verortet, der hat dessen herausragende Bedeutung für die deutsche Humorgeschichte schlichtweg nicht begriffen. Es ist ja nun auch kein Geheimnis, dass Otto‘s Witzwerkstatt mit hochkulturell gebildeten Koryphäen besetzt war, mit Robert Gernhardt zum Beispiel, von dem sich Otto den aus heutiger Sicht politisch nicht ganz korrekten Vers entliehen hat. Paulus schrieb den Irokesen: Euch schreib ich nicht, lernt erst mal lesen.