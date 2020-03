Ende der Welt - Die tägliche Glosse Der Ostfriesenkeks

Die Firma Bahlsen, bekannt als traditioneller Hersteller deutschen Gebäcks, erlebt gerade einen Sturm der Erregung. Es geht um ihre Kekssorte „Afrika“. Das Backwerk ist pechschwarz. Wer jetzt einen Zusammenhang zwischen der Namensgebung und dem Aussehen des Kekses vermutet, liegt womöglich nicht ganz falsch. Doch die Firma weist das empört von sich. Der Keks heiße deshalb „Afrika“, weil die meisten Kakaobohnen aus Afrika kommen.

Echt jetzt? Nach dieser Logik müsste der Butterkeks „Bayern“ heißen, zumindest falls die Milch für die Butter von hiesigen Kühen stammt. Falls dies nicht der Fall ist und die Butter, sagen wir, aus Ostfriesland hierher geschafft wurde, müsste der Butterkeks in „Ostfriesland“ umbenannt werden. Wenn nun aber doch die Farbe des „Afrika“-Kekses für die Benennung den Ausschlag gab, dann wäre es nur konsequent, wenn alle hellen Knabberprodukte „Europa“ hießen, weil es hier nun mal vor allem hellhäutige Menschen gibt.

Nahrungsmittel nach ihrem Aussehen zu betiteln, hat eine lange Tradition: Wir denken an die variantenreiche italienische Nudelwelt: Orechiette – Öhrchen. Farfalle – Schmetterlinge. Fusilli – kleine Spindeln. Hübsch. Aber harmlos. Schwierig wird es, wenn menschliche Attribute ins Spiel kommen. Erinnern Sie sich noch an den bei Jugendlichen in der bayerischen Provinz sehr beliebten „Neger“, eine Mischung aus Weißbier und Cola? Von den Negerküssen und Mohrenköpfen ganz zu schweigen. Finden Sie übertrieben politisch korrekt, dass die jetzt Schokokuss heißen?

Sind Sie eine Frau? Würde es Ihnen gefallen, wenn wir ab sofort „Tittenkuss“ dazu sagen würden? Sehen doch irgendwie so aus, die kleinen wohlgerundeten Dinger, und lecker sind sie auch. Sind Sie ein Mann? Nennen wir das Schaumzuckerwerk doch einfach „Dicke Eier“, auch irgendwie treffend, oder nicht? Oder ist Ihnen das zu, hm, geschmacklos?

Bahlsen will seinem „Afrika“-Gebäck übrigens jetzt einen neuen Namen geben

Zurück zum Keks „Afrika“. Sein US-amerikanisches Pendant in Sachen Farbe ist der „Oreo“ Cookie. Er ist sehr dunkel, fast schwarz. Der Oreo Cookie betreibt astreines Blackfacing, außen schwarz, innen drin blütenweiß. Die Firma Bahlsen könnte sich ja damit behelfen, den Afrika-Keks einem „Whitefacing“ zu unterziehen, außen weiße Schokolade drüber, alles gut. Dann kann der Name Afrika bleiben, schließlich ist in weißer Schokolade auch Kakaobutter drin. Macht keinen Sinn, finden Sie? Was hat weiße Schokolade mit Afrika zu tun? Nun: Was hat schwarze Schokolade mit Afrika zu tun?

Bahlsen will seinem „Afrika“-Gebäck übrigens jetzt einen neuen Namen geben. Auch wenn die Kekse, so der Gebäckhersteller trotzig, seit 60 Jahren so heißen. Sprich: War schon immer so, also ist es in Ordnung. Oooookkkkeeyyyy...Ein Glück für die Firma, dass sie keine Kekse im Sortiment hat, die es auch schon vor 80 Jahren in Deutschland gab. Niemand möchte sich ausmalen, wie die heißen würden.