Ende der Welt - Die tägliche Glosse Der Klappstuhl

Ruhe und Erholung, ja, wenn’s so einfach wär. Seit Camping, Glamping und wie das sonst noch heißt zum Megatrend geworden ist, gehört der Nachbarschaftsstreit auch auf dem Campingplatz zum Urlaubs-Alltag. Weggeworfene Essensreste, Rauchschwaden vom grillenden Nebenmann, schmuddelige Parzellen oder bei Dauercampern Unkraut und Gestrüpp sorgen für Ärger, der sich schon mal in abgebrannten Blumen oder einem zugenagelten Wohnwagen entlädt.

Mein Faltsessel ist größer als deiner!

Solcherart bis an die Zähne bewaffnet stauen sich die Campingurlauber heutzutage über den Brenner und zurück, zurren am Autobahnparkplatz das Arsenal wieder fest, so dass nicht einmal Zeit für den ersten Espresso auf südlichem Boden bleibt. Es gibt auch spezielle Kinderklappstühle, solche für Anglerinnen und Jäger, die den dunkelgrünen Stoff wahlweise mit goldener Hirschgeweihprägung haben können oder ganz in Tarnfarben. Von all dem wusste die unbekannte Nutzerin des Klappstuhls nichts, die jetzt samt dieser absoluten Seltenheit im mittelfränkischen Steinsfeld ausgegraben wurde: ein Einblick in den frühen Gebrauch von Möbeln, freute sich Bayerns oberster Denkmalschützer begeistert.