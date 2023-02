Ende der Welt - Die tägliche Glosse Der Faire-Vermieter-Führerschein

Die Reaktion aus Bayern kam prompt. Wenn die in Berlin einen Fairen-Vermieter Führerschein machen, dann machen wir einen Fairen-Mieter-Führerschein. Nur wer die Kaution einer Jahresmiete in Höhe von 25.000 Euro für eine unmöblierte 25 Quadratmeter große 1-Zimmer-Wohnung in München zahlen kann, darf die Instandsetzung unter Anleitung des Vermieters auf eigene Kosten ausführen und die Bearbeitungsgebühr für den Führerschein übernehmen. Eine Glosse von Helmut Schleich.

In Berlin wird am Sonntag nach-gewählt. Immerhin hat die OSZE darauf verzichtet, Wahlbeobachter zu schicken, dennoch darf man auf das Ergebnis gespannt sein und vor allem darauf, wie viele Pannen es dieses Mal mit sich bringt.

Noch tobt jedenfalls der Wahlkampf und da hat die Grüne Spitzenkandidatin einen topp Vorschlag in die Debatte geworfen, aber wirklich einen topp Vorschlag: Den „Faire-Vermieter-Führerschein“, für alle, die sich an ihre Instandhaltungspflichten halten und dabei faire Mieten verlangen. So klingt lupenreiner Wohnungswirtschafts-Populismus.

Bräuchten da nicht zuallererst die Finanzämter einen faire-Steuern-Führerschein? Denn was passiert einem Vermieter, der die Mieten richtig niedrig und die Wohnung trotzdem in Schuss hält? Das Finanzamt erkennt keinerlei Instandhaltungskosten als steuermindernd an. Beispiele gibt‘s dafür genug. Danke Staat für so viel Fairness, sagen da manche Wohnungseigentümer nicht ganz zu Unrecht.

Und überhaupt: Wie soll denn so ein „Faire-Vermieter-Führerschein“ erworben werden? In der Vermieter- Fahrschule? Wo man erst einmal 20 Probevermietungen und Probesanierungen bestehen muss um dann „in Echt“ vermieten zu dürfen?

Womöglich braucht es in Berlin zusätzlich noch ein Schuldbekenntnis: „Ich bin böse, weil ich Wohneigentum besitze, aber ich schwöre, daran nie mehr verdienen zu wollen. So wird meine Seele gesund.“

Dazu gibt es bislang keine Auskünfte seitens des grünen Wahlkampfteams. Ist auch ein Schmarrn. Die Frage ist ja eher, ob auf einem überhitzten Mietmarkt so ein Führerschein irgendwas bringt? Ist das nicht eher wie damals in der Grundschule beim „Füllerführerschein“? Ja, den musste man machen, aber wollte den jemals wieder irgendwer sehen? Man stelle sich das vor. Hochzeit am Standesamt. Und kurz bevor man unterschreiben will sagt der Standesbeamte: „Darf ich bitte Ihren Füllerführerschein sehen? - Haben Sie nicht dabei? - Dann tut‘s mir leid.“

Dass ausgerechnet aus der Politik der Ruf nach Befähigungsnachweisen kommt, macht die Sache nicht weniger schräg

Dass ausgerechnet aus der Politik der Ruf nach Befähigungsnachweisen kommt, macht die Sache nicht weniger schräg. Wer dürfte im Bundeskabinett verbleiben, wenn es dazu einen Befähigungsnachweis bräuchte? Über den neuen Verteidigungsminister Pistorius hat „die Zeit“ geschrieben, „er hat von Verteidigung nicht viel Ahnung, von Politik aber umso mehr“. Klingt nicht nach Verteidigungsminister- Führerschein. Oder anders gefragt: Will man von einem Zahnarzt behandelt werden, der zwar von Zähnen nicht viel Ahnung hat, dafür von weißen Klamotten umso mehr?

Als Rüstungslobbyistin, in deren Wahlkreis Rheinmetall den Firmensitz hat, hätte Frau Strack-Zimmermann zwar sogar einen Führerschein als Kriegsministerin verdient, dafür gehört ihr nach ihrem peinlich- pseudokarnevalistischen Auftritt in Aachen der Büttenredner-Führerschein sofort entzogen.

Politiker als Spaßvögel, das hat uns grade noch gefehlt.