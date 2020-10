Ende der Welt - Die tägliche Glosse Bandprobe bei der SÖU

Samstag Abend, Probe der Boyband „CDU“ im Konrad-Adenauer-Haus. Armin, der Bassist, kann wieder mal das Tempo nicht halten. Wie immer entzündet sich ein Streit.

„Almechd Armin“, nölt Markus, der Schlagzeuger, und wirft seine Drumsticks nach ihm. „Dieses fade Rumgedüdel, ich kanns nimmer hören. Eins sag ich Dir, Du wirst nie der neue Frontmann.“

Armin zupft auf den Saiten herum. „Das werden wir sehen“, murmelt er verträumt.

„Echt Leute“, ruft Norbert, der Keyboarder, „auch wenn unser Konzert Anfang Dezember verschoben wurde: Die Fans wollen bald mal was sehen. Üben, üben, üben!“ Er rückt seine Brille zurecht und lässt eine komplizierte Tonleiter über die Tasten gleiten.

„Norbert, du alter Streber, lass gut sein“, sagt Friedrich, der Gitarrist und stimmt ein Rammstein-Solo an. „Das ist es, was die Leute wollen. Eingängig und leicht zu merken. Kommt auch international gut an. Das Konzert findet statt. Ich mach ne Solo-Tour.“

Schlagzeuger Markus übertönt ihn mit einem brachialen Vier-Viertel-Takt und schreit in den Lärm: „Der Schlagzeuger gibt das Tempo an. Ich bin der neue Frontmann!“

Friedrich spielt ungerührt weiter. „Weiß doch jeder, der Gitarrist ist der Bandleader.“ Markus holzt zurück: „Es gibt auch Schlagzeuger, die singen! Schon mal was von Phil Collins gehört? Außerdem werde ich uns umbenennen in SÖU. Söder Union. Bandnamen mit Ö sin subba!“ Friedrich dreht seinen Verstärker lauter.

Armin lehnt behutsam seinen Bass an die Wand und rollt sich einen Joint.

Friedrich schaut Armin entsetzt an: „Du kiffst?“ Seine Miene wechselt blitzartig zu einem diabolischen Grinsen. „Alles klar, Du bist raus.“

Armin hat inzwischen seine Tüte, so groß wie ein Kölsch, fertig gebaut und nimmt einen tiefen Zug. „Würde Euch allen mal guttun. Außerdem erschließe ich mir damit die junge Partyzielgruppe.“

„Ha, junge Zielgruppe“, ätzt Norbert. „Zieh Dir erst mal was Ordentliches an. Ich finde, wir sollten sowas machen wie Die Ärzte. Wir müssen auch in die Tagesthemen.“

„Als ob“, stellt Armin fest.

„Hä?“, sagt Norbert.

„Die junge Zielgruppe schaut kein Fernsehen, Norbert.“

„Dann eben YouTube! Hauptsache mit Bild!“ schnaubt Norbert und zitiert den neuen Ärzte-Song: „Verlieren ist keine Option!“

Da schaltet sich Markus von hinten wieder ein: „Norbert, nur weil Du glaubst, dass Du aussiehst wie George Clooney, bist Du noch lange kein Frontmann.“

„Halt endlich die Klappe, Markus“, zischt Friedrich. „Du bist hier nur dabei, weil wir in der CDU keinen gescheiten Schlagzeuger gefunden haben.“

Es klopft und Jens betritt mit entschiedenen Schritten den Raum. „Hier ist Eure junge Zielgruppe. Ich mach das jetzt.“ Für einen Moment herrscht Totenstille. Da öffnet sich die Tür erneut und eine Frau in taubenblauem Blazer erscheint.

„Mutti!“ rufen alle entsetzt.

Mutti zieht Friedrich den Gitarrenstecker und nimmt Markus die Drumsticks weg. „Wenn ihr jetzt nicht sofort aufhört, dann schmeiß ich Euch alle raus“, hustet sie in Armins Rauchschwaden und kickt eine herumrollende Bierdose aus dem Weg. „Immer muss man Euch hinterherräumen und am Ende des Tages alles selber machen.“