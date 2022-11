Ende der Welt - Die tägliche Glosse Das Riesenschiff

Auf dem größten geplanten Schiff soll es künstliche Kanäle geben, auf denen man zum Beispiel Stand Up Paddling machen kann. Ein Traum, mitten auf dem Meer in einem künstlichen Kanal zu paddeln. Da fehlt dann doch nur noch das Meerwasserwellenbad oder zum Tauchen in das künstliche Riff im riesen Aquarium und am Abend genießt man auf dem Aussichtsdeck den Sundowner mit den Füßen im aufgeschütteten Sandstrand mit Meeresrauschen vom Band. Eine Glosse von Helmut Schleich.

Bald soll das größte Kreuzfahrtschiff aller Zeiten in See stechen. 7600 Gäste, 8 Themenlandschaften, 40 Restaurants und vieles mehr soll die schwimmende Stadt beherbergen.

Aber das ist ja noch überhaupt gar nichts! Italienische Designer haben schon den nächsten Brocken als Entwurf rausgehauen. „Pangeos“, eine schwimmende Insel für 60000 Leute in Form einer Meeresschildkröte. Wahrscheinlich, damit keiner der Passagiere dereinst vergisst, wie diese Tiere mal ausgesehen haben. Da kann man natürlich die Frage stellen: „Braucht’s des?“ und die Mehrheit wird sich einig sein: „Nein. So ein Wahnsinn!“

Dabei ist das schwimmende Monster durchaus ökologisch ge- und bedacht. Solarstrom treibt die Motoren an, Maximalgeschwindigkeit 9 Stundenkilometer und statt Spaßbädern und Vergnügungsparks sind Häuser, Villen und Wohnungen geplant, mitsamt Hubschrauberlandeplätzen.

Es geht also um das Gegenteil von Party, es geht um Ruhe. DAS neue Marktsegment im Kreuzfahrtbereich. Daher auch der Name des Entwurfs: „Pangeos“, angelehnt an den einstigen Urkontinent „Pangäa“. Dort war die Welt noch in Ordnung, nehme ich an. Menschen, die das bezeugen könnten haben damals noch keine gelebt. Dennoch ist der Wunsch nach einer geordneten Welt riesig, Tendenz steigend. „Wir haben keine zweite Erde im Keller“, ist der Öko- Spruch schlechthin. Stimmt, aber wir können uns zumindest einen Teil davon bauen.

Während die Welt verkommt, schippert ein Teil der Menschheit gemächlich mit 9 Stundenkilometern über die Weltmeere und fliegt ab und zu mit dem Helikopter an Land, um zu sehen, was von der alten Welt noch übrig ist.

Alle Entscheidungen an Bord werden per Mehrheitsbeschluss getroffen

Wer das nötige Geld hat, chillt an Bord im künstlichen Garten und wer es nicht hat, muss keineswegs an Land bleiben. Der oder die kann auch mitfahren - zum Putzen. Oder zur Verteidigung. Wohlstandsinseln brauchen schließlich massiven Schutz. Die sogenannten gated Communities in unseren Städten sind da nur ein Vorbote dessen, was noch kommen wird.

Gut geschützt könnte man auf hoher See noch mal ganz von Vorne anfangen. Friedlich, sicher und demokratisch. Alle Entscheidungen an Bord werden per Mehrheitsbeschluss getroffen. Man kennt das von Eigentümerversammlungen in Wohnanlagen. Und spätestens, wenn der Bau einer Tiefgarage unter dem Schiff beschlossen wird, dann geht man gemeinsam unter und lebt auf Rettungsinseln weiter.

Nein! So weit wird es nicht kommen auf dem schwimmenden Reptil. Es wollen doch alle nur ihre Ruhe. Und wer weiß, ob so ein Schiff jemals gebaut wird? Die Idee ist ja fast so absurd, wie mitten in der Wüste einen autoritären Hochglanzstaat zu erschaffen, in dem am Ende dann auch noch eine Fußball- WM stattfindet. Quatsch! Das machen die Leute doch nicht mit, so was.