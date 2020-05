Ende der Welt - Die tägliche Glosse Corona-Fensterln

Ungewöhnliche Umstände erfordern ungewöhnliche Mittel – Fensterln in Corona-Zeiten. Eine bayerische Tradition bringt in Belgien Familien wieder zusammen. Eine Glosse von Katharina Hübel.

Wer im Rheinland „ins Lehmloch geht“, der „menschert“ in Kärnten, geht dort auch „gassel“ - aber nicht etwa mit seinem Hund –, er – und jetzt wird es deutlicher: „bett-freit“ im Egerland, betreibt „Nachtfreierei“ in Norddeutschland – und, klar: „kammerfensterlt“ in Altbayern und Österreich.

Es geht um die beinahe überholte Tradition des „Fensterlns“, also des Brautwerbens – oder auch konspirativen Busserlns, nennen wir es beim Namen: es geht um nichts Geringeres als um eine kreative Art und Weise der menschlichen Balz.

Der junge Freier schleicht sich im Dämmerlicht vor das Fenster der Ersehnten und ruft am Fuße seiner Leiter, die hoffnungsvoll an die Hausmauer gelehnt ist, ein Verslein in den Wind. Hat er Glück und der Wind weht in die richtige Richtung, so erwidert das Mädel den Vers mit einem reinen Rein und dann wohl auch die Liebe. Dann darf die Leiter erklommen werden.

So kreativ wie die Sprache, wenn es ums eigentlich verbotene Aneinander-Annähern geht, sind auch die Wege, es doch zu tun. Zur Hoch-Zeit des Fensterlns standen die gestrengen dörflichen Sitten, voreheliche Ausgeh- und Busserlverbote einem innigen Tête-à-Tête entgegen. Die Menschen damals hatten es also auch nicht unbedingt besser als wir derzeit – Verbote hier, Gebote dort. 1, 5 Meter Mindestabstand war stets die Auflage für alle unverheirateten Frauen.

Vielleicht sind es diese besondere Umstände derzeit, die nicht nur diese Abstände zwischen den Menschen wieder erforderlich machen, sondern auch die Tradition des Fensterlns – fast schon von Tinder verdrängt – wiederbeleben. Wo Corona Geliebte voneinander trennt, kann das Fensterln sie wieder zusammenführen.

Und zufällig denkt er auch wie der Chef einer Kranvermietungsfirma

So geschehen in Antwerpen, wo Tristan Van Den Bosch zufällig an einem Seniorenheim vorbeifuhr. Er beobachtete, wie jemand von der Straße aus seiner Mutter zuwinkte, die in der oberen Etage am Fenster stand. Das Corona-Besuchsverbot verhinderte, dass der eine nach oben und die andere nach unten kommen konnte. Selbst mit eingeschaltetem Hörgerät war auf die Distanz von mehreren Stockwerken kein Gespräch möglich. Doch das Schicksal hat es gut gemeint: Tristan Van Den Bosch ist – ganz zufällig, was man halt so ist – Chef einer Kranvermietungsfirma. Und zufällig denkt er auch wie der Chef einer Kranvermietungsfirma und holt kurzerhand einen Kran.

Der macht jetzt die Tour durch Belgien, in Brüssel war er auch schon, und bietet Fensterln fürs Seniorenheim an. Auf einer Hebebühne werden die Angehörigen der alten Dam- und Herrschaften zu den oberen Etagen gefahren. Ein richtiger Außenkontakt eben, in luftigen Höhen. Dort, wo normalerweise Fensterputzer zu Gange sind, wird jetzt Kaffeeklatsch gemacht. An der Außenfassade des Seniorenheims. Nimm das, Corona!