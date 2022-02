Ende der Welt - Die tägliche Glosse Bundespräsidenten-Wahl

Am Sonntag wird Frank-Walter Steinmeier noch mal zum Bundespräsidenten gewählt. Mit überwältigender Mehrheit. Sogar Murat Kurnaz soll inzwischen dafür sein.

Entschieden wird am Sonntag in dem Sinne allerdings nichts mehr. Das hat man bereits während der Koalitionsverhandlungen im Herbst eingetütet und die Union hat Steinmeier ihre Zustimmung zur Wiederwahl am 5. Januar zum Geburtstag geschenkt.

Ist schon spektakulär, so eine Wahl, die hinter den Kulissen längst vollzogen ist. Ein Abbild unserer Demokratie. „Alternativlos“, hat man dazu die letzten 16 Jahre gesagt. Es macht ja auch nichts. Schließlich geht es lediglich ums Staatsoberhaupt und dieses ist nach dem Grundgesetz ja eher eine Mischung aus oberstem Notar und Trauerredner.

Im Grunde könnte die Arbeit auch von der Bundestagspräsidentin mit übernommen werden. Oder von einem König. Da würde man sich die Wahlen sparen, dafür würde die Hofhaltung stärker zu Buche schlagen. Und welches Herrscherhaus käme in Frage? Hohenzollern? Nein. Da muss erst einmal die Vergangenheit geklärt werden. Wittelsbacher? Schon eher. Aber welcher Wittelsbacher ginge freiwillig nach Berlin? Wenn dann bräuchte man so einen wie Ludwig II.. Der sich in die Berge zurückzieht und das Land am liebsten verkaufen würde. Zumindest für das Land Berlin wäre das eine echte Option. Lassen wir das, ist ja rein spekulativ.

Spannender ist da schon die Frage, was Frank Walter Steinmeier sagen wird, in seiner zweiten Antrittsrede

Spannender ist da schon die Frage, was Frank Walter Steinmeier sagen wird, in seiner zweiten Antrittsrede für seine zweite Amtszeit? Es gilt ja immer eins drauf zu setzen, vor allem, weil das Amt des Bundespräsidenten ja nach zwei Amtsperioden definitiv endet. Sonst könnte er es einfach machen wie Angela Merkel und so lange verlängern, bis die Bevölkerung rein gar nichts mehr erwartet. Aber als Bundespräsident ist es wichtig, Spuren zu hinterlassen. Bei Herzog war’s der Ruck, bei Wulff der Islam und Gauck hat so viel gesagt, dass man sich gar nicht mehr richtig erinnern kann.

Eine große Geste wäre gut. So wie der Kniefall von Willy Brandt. Das war einmalig, nicht wiederholbar. Aber ein Handstand vielleicht oder ein Purzelbaum. Bloß: zu welchem Anlass sollte der Bundespräsident einen Purzelbaum… das ist nicht vorstellbar. Ein Spagat. Das wäre nicht schlecht. Ein Spagat als Symbol für die Kompromissfähigkeit der Demokratie. Als alter SPD-Mann hat mit dieser Übung doch reichlich Erfahrung.

Einen ersten Ansatz böte gleich die Bundesversammlung am Sonntag: Zu der hat nur Zutritt, wer getestet ist, der Impfstatus spielt keine Rolle. Es muss ja nicht gleich ein Spagat sein, aber da eine Brücke zu Kultur und Gastro zu schlagen, das wäre doch eine schöne erste Übung zu Beginn der zweiten Amtszeit.