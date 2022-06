Ende der Welt - Die tägliche Glosse Rund um G7

Wenn ich in diesen Tagen bei mir in München auf dem Balkon sitze, dann komme ich mir vor, als würde ich auf einem Truppenübungsplatz wohnen. Schwere Hubschrauber donnern im Schwarm über mich hinweg, manche mit zwei Rotoren in Tarnfarben, manche in blau, manche in schwarz-grün. Das sind vermutlich die der nächsten bayerischen Regierung.

Ich nehme an, die Propeller-Monster proben für G7. Immer hin und her zwischen Franz-Josef-Strauß- Flughafen und Schloss Müller-Elmau. Das scheint eine ungemein anspruchsvolle Flugstrecke zu sein, wenn man die derart üben muss, um sie dann am Wochenende fehlerfrei fliegen zu können. Und wehe wenn’s schlechtes Wetter wird. Dann wird die Strecke auf der Straße zurückgelegt und alles dicht gemacht. A9, Mittlerer Ring in München, A95, Bundesstraße 2. Der Zugverkehr ist so wie so gesperrt. Nix da 9-Euro-Ticket.

Wenn man jetzt noch bedenkt, dass an diesem Wochenende in NRW die Sommerferien beginnen, dann muss man schon einmal rundweg feststellen: Einen besseren Zeitpunkt und Ort für den G7-Gipfel hätte man sich auch in Schilda nicht ausdenken können.

Gut, es ist wichtig, dass man miteinander redet. Jetzt nicht mit allen. Mit den Russen redet man zum Beispiel nicht, mit den Chinesen ungern, aber ansonsten ist die Fähigkeit zur Kommunikation mittels einer äußerst differenzierten Ausdrucksfähigkeit namens Sprache etwas, das uns vom Tier signifikant unterscheidet.

Die sollen sich nächstes Mal in cognito in irgendeiner Pension Erika einmieten

Und jetzt bitte keine Zuschriften Marke: „Wale können auch singen.“ Das mag sein, das bringt aber hier den Gedanken nicht weiter. Die Frage ist ja vielmehr: Muss man, nur weil man auf höchster politischer Ebene dieser Fähigkeit bei G7 ein Wochenende lang nachgehen will, eine ganze, ziemlich dicht besiedelte Region komplett lahm legen? Und wie wichtig muss das sein, was dann besprochen wird. Zumal ja die menschliche Fähigkeit, durch Sprache Gedanken Ausdruck zu verleihen von der Politik konsequent ins Gegenteil verkehrt wird, indem sie durch Sprache Gedanken und Absichten zumeist verschleiert.

Laut Bundesregierung geht es bei G7 unter anderem um „ambitionierte Zusagen bei den zentralen globalen Fragen.“ Genau. Man könnte auch sagen, es geht um alles und nichts. Nur, wo bleiben dann die Ambitionen? Ich glaube ja, das Ganze müsste einfach und ohne Popanz von statten gehen. Der Papst fährt heute auch Fiat 500 und nicht mehr Papamobil.

Die sollen sich nächstes Mal in cognito in irgendeiner Pension Erika einmieten, in der Rhön oder in Niederbayern, Anreise per Regionalbahn, reden kann man überall. Und bevor die ersten Einheimischen mutmaßen können, „des is doch der Biden, der Scholz und der Macron“, sind sie auch schon wieder weg.