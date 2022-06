Ende der Welt - Die tägliche Glosse Brückentage

Diese Woche sind wir Bayern einmal wieder maximal privilegiert. Schließlich war Fronleichnam und das ist bei uns ein gesetzlicher Feiertag. In Berlin oder Thüringen gibt’s diesen Feiertag nicht. Die haben zwar andere Feiertage, den Weltfrauentag zum Beispiel oder den Weltkindertag am 20. September, auch schöne Feiertage, aber das Tolle an Fronleichnam ist, neben der Prozession, versteht sich, dass dieser Feiertag IMMER auf einen Donnerstag fällt. Also immer mit nur einem Urlaubstag ein sehr langes Wochenende ermöglicht. „Brückentag“ heißt das Zauberwort.

In Deutschland liebt man Brückentage. Weil sie Kurzurlaube möglich machen. Auch ein schönes deutsches Wort: Kurzurlaub. Wenn ich ehrlich bin, habe ich das Erholungskonzept dahinter nie vollumfänglich erfasst. Mir hat neulich jemand erzählt, er sei für vier Tage auf Kurzurlaub in Miami gewesen. 4 Tage Florida? Da bleiben doch gefühlt nicht mehr als 10 Minuten Strand. Und am nächsten Brückenwochenende fliegen wir den Jakobsweg, oder wie?

Gut, nach zwei langen und entbehrungsreichen Corona- Jahren ist der Drang zu reisen natürlich mehr als verständlich und die sogenannte work-life-balance wird heute auch anders bewertet wie vor 10 Jahren. Der Lebenszweck der Deutschen ist nicht mehr die Arbeit. sondern offenbar in möglichst kurze Zeit möglichst viel Erholung reinzupacken und dabei maximalen Freizeit-Stress zu erleben.

Aus der Politik wurde daher auch folgerichtig gefordert, Feiertage, die auf einen Sonntag fallen, am nächsten Werktag nachzuholen. Also zum Beispiel 1. Mai am 2. Mai. Das soll den „sozialen Zusammenhalt der Gesellschaft stärken“.

Stimmt. Gerade in Zeiten des 9-Euro-Tickets und überfüllter Regionalzüge in Ausflugsgebiete an Feiertagen bekommt der Ausdruck „sozialer Zusammenhalt“ hier eine völlig neue Bedeutung.

Ich persönlich tendiere ohnehin zum ganz persönlichen Brückentag

Ich persönlich tendiere ohnehin zum ganz persönlichen Brückentag. Der spontane Individual-Feiertag sozusagen. Der kann im Übrigen eine ganz schöne Herausforderung sein. Wenn plötzlich einmal nichts ist. Ich meine, was tut man da? Ausschlafen oder extra früh aufstehen um möglichst viel vom Tag zu haben? Schon mittags in den Biergarten gehen? Da darf man halt dann auf keinen Fall verhocken, sonst braucht man am nächsten Tag gleich noch mal einen Brückentag.

Morgens nach Miami fliegen und abends zurück scheidet aus. Das braucht’s auch gar nicht, weil man ja seine Heimat an so einem Tag völlig neu erleben kann. Plötzlich gehört einem alles, was es am Wochenende auch gibt, allein. Kein feierwütiges Partyvolk keine bewegungsfanatischen, neonbunten eBike-Horden.

Das ist der schönste Brückentag: dann frei zu haben, wenn alle anderen arbeiten. Das sind die Tage, an denen man sich wahrhaft tiefenentspannt erholen kann.