Ende der Welt - Die tägliche Glosse Bayerische Energiestrategien

Wäre die Politik ein Schachspiel, säße König Söder jetzt definitiv in der Falle. Schon der nächste Zug könnte ihn matt setzen. Der größte Corona-Stratege aller Zeiten ist in die Gasfalle geraten.

Bleibt die Atomkraft. In Bayern ist davon nicht mehr viel übrig, grade mal noch ein Meiler in Ohu, der Ende 22 stillgelegt werden soll. Wenigstens dieses Wahlkampfversprechen will der grüne Wirtschaftsminister Habeck über die Ziellinie retten, wenn das mit dem Verbot von Waffenlieferungen in Kriegsgebiete schon unter den Tisch gefallen ist.