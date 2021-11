Ende der Welt - Die tägliche Glosse Autofahrer Horst

Der Horst Seehofer hat Großes vor.

Nicht mehr in der Politik freilich, aber so einer wie der Horst, der sucht immer neue Herausforderungen. Drum sollte man um Ingolstadt herum in den nächsten Wochen vorsichtig fahren, wenn man mit dem Auto unterwegs ist, sprich immer mit den Fehlern der anderen rechnen, vor allem mit denen vom Horst.

Der möchte nämlich nach gut 40 Jahren in der Politik mit Hilfe seiner Frau Karin wieder das eigenständige Autofahren üben. Wie hat er gesagt? „Dass ich dann weiß, wenn die Ampel rot ist, jetzt muss ich bremsen!“. Ja, das wäre nicht schlecht, denkt man sich, und vielleicht auch, wenn’s grün ist, wieder losfahren. Und blinken und in den Rückspiegel schauen und lenken. Ganz wichtig Herr Bundesinnenminister a.D.: lenken!

Und dann gibt es ja heute E- Autos. Das hat man sich vor 40 Jahren noch gar nicht vorstellen können. Da stellt sich die Frage, können Politiker das, was sie an der Macht durchgesetzt oder mitgetragen haben überhaupt anwenden?

E- Autos haben zum Beispiel gar keine Gänge mehr. Und dann muss man sie laden. Alle 50 Kilometer ungefähr, also vorausgesetzt man heizt nicht und fährt ohne Licht. Das ist schon eine Umstellung, wenn man eine Staatskarosse mit Chauffeur gewohnt ist. Aber mit drei Übernachtungen kommt man dann schon nach Berlin.

„Transportation“ war die Antwort von Winston Churchill auf die Frage, was ihm nach seinem Amtsende am meisten fehle. Der hat das natürlich vor allem im übertragenen Sinne gemeint. Dass man sich am Ende einer Polit- Karriere plötzlich wieder um alles selber kümmern muss.

Freizeit ist, wenn man plötzlich tun muss, was man will

Was kostet überhaupt ein Brot? Und wie schneidet man das? Tisch decken, kochen, putzen - das können echte Herausforderungen sein. Und vor allem die Frage: Was tut man, wenn man nichts vorhat? Freizeit ist, wenn man plötzlich tun muss, was man will.

Von der Frau Merkel weiß man, sie fährt gerne mal nach Ischia oder in die Südtiroler Berge. Aber was macht sie nach ihrer Rückkehr? Ein Buch lesen vielleicht. Aber welches? Eines über sich selber womöglich. Eher fad. Sie sagt, sie schläft gerne. Gut. Aber was ist, wenn sie aufwacht? Das war nicht immer lustig in den letzten 16 Jahren.

Da kann man dann schon verstehen, dass viele Ex- Politiker direkt in die Wirtschaft gewechselt sind. Motto: ich versorge Euch mit Adressen, ihr versorgt mich mit Terminen.

Übrigens: Was den Horst angeht, so gibt es eine schöne Verkehrsregel, die ihn freuen dürfte: Wenn die Ampel ausfällt gilt rechts vor links - in Ingolstadt genauso wie in Berlin.