Ende der Welt - Die tägliche Glosse Autobahnbären

Seitdem es in der Ostsee unentwegt aus der Gaspipeline blubbert und seit kürzlich an zwei ganz unterschiedlichen Stellen wichtige Kabel der Deutschen Bahn durchtrennt wurden, ist der Begriff „kritische Infrastruktur“ in aller Munde. Für mich ist der Begriff nicht neu, ich fand Infrastruktur per se schon immer kritisch. Vor allem für unseren Planeten.

Autobahnen sind in meinen Augen so eine per se kritische Infrastruktur. Sie riechen nicht gut, machen unnötig viel Lärm und sind viel zu breit, um sie als Fußgänger gefahrlos zu überqueren, selbst wenn man auf dem Mittelstreifen eine kleine Pause einlegt. Bin ich aber mit dem Auto unterwegs, verfügt die Autobahn eigentlich immer über kritisch wenig Fahrspuren, so dass ständig irgendein anderer Autofahrer meine Fahrspur unnötig blockiert.

Auf den Mittelstreifen kann man dann nicht ausweichen, weil man mit einem Bären kollidieren könnte. Lachen Sie nicht, in Berlin erhöhte sich die Anzahl von Autobahnbären auf Mittelstreifen in diesem Monat um 33 %.

Als Inflationsquote würde diese Zahl Panik auslösen, als Wahlergebnis der SPD in Niedersachsen euphorische Begeisterung. Aber als Steigerungsrate bei Autobahnbären zucken wir nur mit den Schultern. Gut, das mag daran liegen, dass trotz dieser Steigerung die Anzahl der Autobahnbären in Berlin noch überschaubar ist. Es sind jetzt vier, vorher waren es drei.

Und nicht zu vergessen: Ein weiterer steht bekanntlich in der bayerischen Landeshauptstadt München auf dem Mittelstreifen der A9. Eigentlich ein Unding, denn hat man je davon gehört, dass ein bayerischer Löwe auf dem Mittelstreifen einer Berliner Autobahn herumlümmelt? Oder wenigstens ein Lindauer Löwe an der Hafeneinfahrt am Wannsee? Natürlich nicht, sofort würden die Berliner das als kritische Infrastruktur deuten.

Problembären

Zugegeben, der Autobahnbär sieht etwas freundlicher aus, als der Hafenlöwe, der ein bisschen krampfhaft majestätisch dreinblickt. Aber spätestens, wenn die Aktivisten von Extinction Rebellion symbolschwanger einen Bronze-Eisbären direkt auf die Fahrspuren kleben, kann ein Autobahnbär schnell zum Problembär werden. Und damit haben wir in Bayern ja so unsere Erfahrungen. Dabei hatte sich Bruno der kritischen Infrastruktur nur genähert! Allein das reichte schon für eine Abschussgenehmigung.

Ich warte ja auf den Moment, an dem irgendwo die erste chinesische Winkekatze auf den Mittelstreifen auftaucht, sponsored by Huawei. Könnte Wohlstand versprechen, könnte aber auch auf kritische Infrastruktur hindeuten. Tiktok, ich hör Dir trapsen.

Oder stell Dir vor, einem etwas durchgeknallten Milliardär würden die Satelliten gehören, die einen Krieg beeinflussen. Oder ein Kurznachrichtendienst, der die nächste US-Präsidentenwahl entscheidet. Dann wird’s richtig kritisch mit der Infrastruktur, oder?