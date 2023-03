Ende der Welt - Die tägliche Glosse Ausgleichsfonds

Wie sagt der Sachse, wenn er das Wort Hedgefonds hört? „Häddsch Fonds müsst isch ni arbeitn geh’n!“

In Bayern gilt das auch für die Wittelsbacher. Die haben sogar einen Ausgleichsfonds, der in diesen Tagen 100 Jahre alt wird.

Damit hat sie der Freistaat Bayern nach dem Ende der Monarchie einigermaßen generös entschädigt für ihr verlorenes privates Hausvermögen. Gut, das war in Zeiten großer Not, 1923 nämlich, da waren 86 Millionen Goldmark ein Haufen Geld, zumal auch noch einige schöne Schlösser in den Fonds überführt wurden. Aber so ein Königshaus, das braucht halt auch ein bisserl Trost, wenn ihm der Herrscher-Thron nach Jahrhunderten unterm Hintern weggezogen worden ist.

Und gemocht haben die Bayern ihre Könige ja immer. Anders ist die königsgleiche Verehrung bestimmter Ministerpräsidenten im Freistaat doch gar nicht erklärbar. Und weil man ja nie weiß, was kommt, ist so ein Optionskönig in der Hinterhand einfach eine zusätzliche Sicherheit, in unsicheren Zeiten wie diesen.

Erfreulich ist so ein schonender Umgang natürlich zuallererst für die Wittelsbacher selbst, wenn man etwa an die Habsburger in Österreich denkt, die enteignet wurden oder die Romanows in Russland, deren einziger Besitz nach der Revolution die ewigen Jagdgründe geblieben sind. Die Wittelsbacher hingegen blieben im Lande und stehen weiterhin zum Freistaat.

Insofern ist es schon verwunderlich, dass ausgerechnet die Grünen jetzt den Wittelsbacher Ausgleichsfonds attackieren. Wie von der Macht berauscht erscheinen einige grüne Granden inzwischen selbst als eine Art Könige, oder besser König*innen, die das Land am liebsten ganz und gar nach ihren Vorstellungen umgestalten würden. Allein der Habecksche Heizungsvorstoß ist ja geradezu von absolutistischer Wucht. Kombiniert mit den Kosten für die geplanten Wärmedämmungsauflagen bei alten Häusern können wir uns diese Partei langfristig womöglich überhaupt nur nur mithilfe eines Ausgleichsfonds leisten.

Das gilt übrigens auch für andere Parteien. Nehmen Sie die CSU in Bayern. Allein die Verwerfungen durch das G8 und die Rückkehr zum G9. Was das eine ganze Generation von Schülern, Eltern und Lehrern an Nerven, Kraft und Lebensqualität gekostet hat! Da braucht es einen Edmund-Stoiber-Ausgleichsfonds. Von überzogenen Corona- Maßnahmen ganz zu schweigen. Wer entschädigt denn jetzt die Kinder für ihre geklaute Schulzeit? Oder die Opfer maßloser Lockdowns?

Ausgleichsfonds sind ein Zukunftsmodell. Wenn es stimmt, dass der Krieg der Vater aller Dinge ist, dann könnten Ausgleichsfonds - angewendet auf alle - so eine Art treu sorgende Mutti sein.