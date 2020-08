Ende der Welt - Die tägliche Glosse Ausgependelt is

Alle regen sich über den zunehmenden Autoverkehr auf, egal ob sie in der Stadt oder auf dem Land wohnen. Die Landbewohner beschweren sich über die vielen Ausflügler, die Städter über die vielen Pendler. Dabei könnte alles so einfach sein. Eine Glosse von Nicole Hirsch.

Letztes Wochenende erreicht uns diese Nachricht: Empörte Bewohner von Kochel am See, laut Meinung vieler eine Perle des Voralpenlandes, haben ihrem Ärger über den stark zunehmenden Ausflugsverkehr, auch bedingt durch die Nähe zur bayerischen Landeshauptstadt, mit einer Demo unter dem Motto „Ausbremst is“ Luft gemacht. Der Protest sei altersunabhängig gewesen, schreibt die Heimatzeitung. Unter den Demonstranten hätten sich Familien mit kleinen Kindern ebenso wie Jugendliche, ältere Ehepaare und Senioren befunden. „Uns stört einfach die Gesamtsituation“, so eine Frau, die extra aus einem Nachbarort zum Protest angereist war. Sie arbeite in Kochel, doch für die paar Kilometer von Ort zu Ort brauche sie an den Wochenenden manchmal eine Stunde, wegen der unzähligen Ausflügler, die mit ihren Autos die Straßen verstopften. Außerdem werde der Müll immer mehr, den die Touristen daließen. Eine Demonstrantin trägt ein Schild: „Alle wollen zurück zur Natur - aber keiner zu Fuß.“

Heute erreicht uns dieser Gedankengang: Zahlreiche Bewohner Münchens, laut Meinung vieler eine Perle unter den deutschen Metropolen, werden demnächst ihrem Ärger über den stark zunehmenden Autoverkehr aus dem Umland mit einer Demo unter dem Motto „Auspendelt is“ Luft machen. Der Protest wird altersunabhängig sein. Für die Demonstration haben sich Familien mit Lastenrädern, darin kleine Kinder, angemeldet ebenso wie Jugendliche, die aufgrund der verstopften innerstädtischen Verkehrsadern und fehlender oder zu enger Radwege täglich um ihr Leben fürchten müssen, wenn sie versuchen, ins nächstgelegene Freibad zu radeln. Außerdem wollen sich ältere Ehepaare und Senioren beteiligen, die seit jeher ihre täglichen Einkäufe zu Fuß, Rollwägelchen hinter sich herziehend, transportieren und sich nicht mehr aus ihrer viel zu teuren kleinen Wohnung trauen, aus Angst, von einem der Hausbesitzer aus den Perlen des Voralpenlandes, die alleine in ihren SUVs sitzend zur Arbeit in die Landeshauptstadt pendeln, überrollt zu werden.

„Alle wollen zur Arbeit in die Stadt – aber keiner zu Fuß“

„Uns stört einfach die Gesamtsituation“, so eine Stadtbewohnerin, die extra aus dem Nachbarviertel mit dem öffentlichen Bus zur Demonstration kommen will. Sie arbeite im Zentrum, doch für die paar Kilometer von Viertel zu Viertel brauche sie an fünf Tagen der Woche, also von Montag bis Freitag, manchmal eine Stunde wegen der unzähligen Pendler aus dem Umland, die durch den Stau, den sie verursachten, den Busfahrplan völlig aushebelten. Außerdem werde die Luft in der Stadt immer schlechter, wegen der vielen Abgase, die die Pendler daließen. Die Frau bastelt an einem Schild: „Alle wollen zur Arbeit in die Stadt – aber keiner zu Fuß.“

Kochel am See erreicht man von München aus mit der Regionalbahn ohne Umsteigen in einer guten Stunde. Der Weg von Kochel nach München dauert mit diesem Zug übrigens genauso lange.