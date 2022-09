Ende der Welt - Die tägliche Glosse Aufwärmen mit Glühwein

Jetzt wird also auf dem Oktoberfest in München doch geheizt. Hilft ja nix. Nachdem der Hitzesommer durch einen verregneten Septemberwinter abgelöst wurde, braucht der Mensch Wärme. Innere Wärme vor allem und die gibt’s jetzt auf der Wiesn dank Glühwein. Zum ersten mal seit 2008 ist der Ausschank des probaten Kopfwehmittels erlaubt. Über die Nachfrage ist noch nichts bekannt.

Abgesehen von der Frage, ob eventuell eine leichte Überreglementierung vorliegt, wenn auf einem Volksfest der Glühweinausschank erst erlaubt werden muss - das ist was, das definitiv der Markt regelt- stellt sich jetzt natürlich auch die Frage, ob auf dem Christkindlmarkt bei entsprechender Witterung dann auch Wiesnbier ausgeschenkt werden darf. Ich wäre auf jeden Fall dafür.

Zumal wir ja auf einen milden Winter angewiesen sind. Denn was das Heizen angeht, können wir uns auf unsere Regierung nicht verlassen. Zwischen Gasumlage und Gaspreisdeckel, verlängerten AKW- Laufzeiten und doch keinen neuen Brennstäben bleibt uns womöglich nur der Beistand von Petrus um einigermaßen milde durch den Winter zu kommen. Oder eben der Glühwein.

Wobei auch hier Vorsicht angesagt ist. Womöglich wird es bereits als Protest gewertet, wenn Sie öffentlich, am Ende noch gemeinsam mit anderen Personen, Glühwein trinken. Sie sollten also unbedingt darauf achten, mit wem sie ihren Glühwein zu sich nehmen.

Nicht das da eine recht verfrorene Bande mit Mützen, Schals und Handschuhen von einem Fuß auf den anderen stampfend ihre dampfenden Glühweintassen vor den Mund hält und dabei ihren Frust in den Winterhimmel haucht.

Als Alternative bleibt ansonsten nur der Winterschlaf

Das könnte womöglich schon als Delegitimierung des Staates und seiner Vertreter gewertet werden und schon stehen sie statt am Glühweinstand in der rechten Ecke.

Also heimlich trinken, wenn keiner zuschaut. Das ist zwar auch verpönt aber wenigstens politisch unverdächtig.

Als Alternative bleibt ansonsten nur der Winterschlaf. Stollen ist schon im Handel. Fünf Kilo intravenös verabreichen lassen und dann schlafen bis Ostern. Nur was ist, wenn’s da wieder schneit? War ja in den letzten Jahren gerne mal so. Dann wird auf den Frühlingsfesten der Glühweinausschank erlaubt und die ganze Nummer geht von vorne los.