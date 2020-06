Ende der Welt - Die tägliche Glosse Auf zur Automesse

München ist eine weltoffene Stadt. Darauf ist man an der Isar ungemein stolz. Nun ist das mit der Offenheit ja so eine Sache. Offene Fenster an einem Sommermorgen sind etwas Herrliches. In einem U- Boot sieht die Sache anders aus. Oder bei Microsoft Windows. Aber das wäre jetzt auch ein anderes Thema.

Dem VDA, dem Verband der Automobilindustrie, präsentierte sich unsere ehrgeizige Landeshauptstadt jedenfalls so offen, dass man beim Lobbyisten beschloss, die IAA, die größte PS-Schau der Welt, ab kommendem Jahr von Frankfurt nach München zu verlegen. Aber nicht einfach auf das Messegelände vor den Toren der Stadt. Nein. Dei IAA will sich nach eigenem Bekunden „öffnen“, auf dass auch „die schönsten Plätze der Stadt zu Bühnen der IAA und damit zu Dialogforen werden“. So klingt das im Werbe-Deutsch der VDA-Präsidentin Müller. Im Klartext: Der Odeons- oder Marienplatz wird zur Kulisse für smarte Werbeverkaufsgespräche für Bonzenschleudern. Womöglich nur mit Eintrittskarte. Das ist wohl gemeint, wenn die Autobranche immer von smart City spricht.

Dazu kommen noch sogenannte „blue lanes“, also für Schnösel-High-Tech-Mobile reservierte Fahrspuren auf allen wichtigen Hauptstraßen. Alles kein Problem, natürlich! Der VDA verspricht, dass all das mit „möglichst wenig Einschränkungen für die Bevölkerung verbunden sein soll“. Das glauben wir jetzt einfach einmal nicht. Dafür haben wir den Satz nämlich in letzter Zeit leider ein bisschen zu oft gehört. Vielmehr sieht es danach aus, dass sich München wieder einmal hergibt. Diesmal als Werbekulisse für eine Mobilität, der das Wasser nicht erst seit Corona bis zum Hals steht. Dass die Grünen das mittragen, ist so unbegreiflich wie typisch.

Warum lässt eine Stadt das mit sich machen?

Aber München hat sich ja schon immer gerne her gegeben. Ganz früher für den preußischen Geldadel, später dann als „Hauptstadt der Bewegung“, seit den Olympischen Spielen als Gelddruckmaschine für die Immobilienwirtschaft, als pseudo-barocke Kulisse für die Waffenhändlermesse … pardon Sicherheitskonferenz, warum also nicht auch als Werbedeko für die Autobranche?

Warum lässt eine Stadt das mit sich machen? Vielleicht weil ihr so gerne zur Schau gestelltes Selbstbewusstsein in Wahrheit nichts anderes ist als ein verkappter Minderwertigkeitskomplex? Gut, man muss sagen, das ist jetzt eine Einzelmeinung. Beim VDA sieht man die Sache anders. Wie sagte die Vorsitzende diese Woche im Interview: „Wir freuen uns auf München!“ Das soll 1632 schon der Schwedenkönig Gustav Adolf gesagt haben, bevor ihm der Münchner Bürgermeister untertänigst die Stadtschlüssel übergeben hat. Danach war München pleite und die Vororte verwüstet. Damals nur die Vororte… Das Auto kann mehr.

Eben alles eine Frage der Perspektive.