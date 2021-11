Ende der Welt - Die tägliche Glosse Atomstrom

So wie’s ausschaut, sind Atomkraftwerke wieder schwer im Kommen. Aber warum den Strom an einem Ort produzieren und ihn dann verteilen. Da wäre es doch viel besser, wenn jeder Haushalt sein eigenes Miniaturkernkraftwerk hätte. Unbegrenzt ökologisch sauberer Strom. Die ausgedienten Brennstäbe können die Solarlampen im Garten ersetzten, man kann den Pool als Abklingbecken nutzen, um auch im Winter eine angenehme Badetemperatur zu haben und wenn mal eins in die Luft geht, halb so wild, dann ist ja nur ein Haus unbewohnbar und nicht gleich ein ganzer Landstrich. Eine Glosse von Helmut Schleich.

Wer hätte das gedacht? Es gibt auch gute Nachrichten in diesen Tagen. Die Atomkraft ist wieder da. Also eigentlich war sie bis jetzt ja noch gar nicht weg, aber wenn die EU wahrmacht, was in Brüssel allgemein vermutet wird, und die Atomkraft wegen ihrer guten CO2- Bilanz als grüne Energie einstuft, dann darf die Atomlobby die Champagnerkorken knallen lassen, dass jedes Silvesterfeuerwerk ein armseliges Knistern ist dagegen.

„Wer mehr Kohle verbrennen will ist ein Verbrecher an den bioklimatischen Verhältnissen und der nächsten Generation“. Nein, das ist kein Text von der letzten Klimademo in Glasgow, das ist ein Zitat von Franz Josef Strauß aus dem Jahr 1987.

Das grüne Mäntelchen hatte der damalige CSU- Chef seinerzeit freilich nur angezogen, um der Atomlobby auf die Sprünge zu helfen. Für die ist es damals nämlich nicht gerade optimal gelaufen, um es vorsichtig auszudrücken. Harrisburg, La Hague, schließlich Tschernobyl und außerdem das rebellierende Wendland rund um das Endlager Gorleben ließen das Ansahen der vermeintlichen Zukunftstechnologie „Kernkraft“, wie man sie damals schönfärberisch nannte, in sich zusammensinken. Wer da noch für Atomkraft war, der war definitiv ein alter, weißer Mann, also, wenn es den Ausdruck damals schon gegeben hätte.

Heute ist es umgekehrt. Freilich nicht ganz, weil wer will sich heute schon festlegen, aber als eine Öko-Option gilt es schon, wenn man aus der Sackgasse Kohle rückwärts in die Sackgasse Atomenergie einbiegt um dort das eAuto zu laden, mit dem wir uns ausmalen, in eine saubere Zukunft zu steuern.

Unsere Noch- Umweltministerin Schulze hat zwar vorsichtshalber verlautbaren lassen, in Deutschland werde es keine „Renaissance der Atomkraft geben“ aber das muss ja auch gar nicht sein, solange die Länder rings rum sich bereits im Atom-Barock befinden, um im Bild zu bleiben. Vor allem in Frankreich feiert Emmanuel Macron die Atomkraft derart opulent, dass im Falle des Falles auch für uns das eine oder andere Gigawatterl Atomstrom übrig bliebe. Außerdem haben wir ja in Deutschland demnächst eine Ampel als Regierung - und was braucht eine Ampel unbedingt? Genau Strom.

Wer lange genug durchhält wird irgendwann wieder von ganz alleine moder

Ich freue mich, wenn die Atomkraft zurück kommt, weil mit der Atomkraft kommt auch meine Jugend zurück. Die 80er. Wackersdorf, Waldsterben und Nena war auch noch brav.

Wer lange genug durchhält wird irgendwann wieder von ganz alleine modern. Das gilt für die Atomindustrie genau so wie für die Bundfaltenhosen und die neue deutsche Welle. Insofern muss vielleicht Fridays for Future nur lange genug weitermachen, dann fangen Luisa Neubauer und Carla Reemtsma wieder mit Zigaretten an.