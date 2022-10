Ende der Welt - Die tägliche Glosse Atom-Ikone Greta

Dass unser Ministerpräsident ein harter Hund ist, aufrecht, geradlinig, konsequent und in fast schon sprichwörtlicher Weise gefeit gegen die lauen Lüftchen des Zeitgeistes, das ist ja allgemein bekannt. Aber folgende Schlagzeile hat mich dann doch überrascht: „Wenn das Atomkraftwerk Isar 2 nicht bis Ende 2022 vom Netz geht, dann tritt Söder zurück.“ Eine Bombe.

Gut, ich gebe zu, die Schlagzeile ist von 2011 und Markus Söder war damals bayerischer Umweltminister. Aber ausgerechnet der CSU-Umweltminister als radikaler AKW-Gegner, das verblüfft schon. Inzwischen haben sich die Rahmenbedingungen zugegebenermaßen radikal geändert und Strom- Blackouts sind wirklich das letzte, was wir brauchen. Doch gerade in Kriegszeiten sei an den preußischen Militärstrategien Clausewitz erinnert und seinen berühmten Satz, dass nichts schwerer ist als der Rückzug aus einer unhaltbaren Position.