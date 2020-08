Ende der Welt - Die tägliche Glosse Alles Gute kommt von oben

Und richtig: Dieser hübsche Satz geht zurück auf Jakobus 1, Vers 16, wo geschrieben steht: „Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab.“ Also, frei übersetzt: Alles Gute kommt von Gott. Und der sitzt, na, OBEN halt. Im Himmel. Seufz. Auch das wieder ein altmodisches, fast märchenhaft anmutendes Bild. Aber schön. Genauso schön wie Frau Holles Goldregen, der von oben hinab auf die fleißige Marie fällt. Von OBEN! Dass es bei der nächsten Runde und der nächsten Marie Pech war, zählt nicht - und hat sich das faule Gör selbst zuzuschreiben.

Nein, wirklich, von OBEN kommt viel Gutes und Schönes: Springen wir in das Jahr 1966, als es Gunther Sachs rote Rosen regen ließ. Über St. Tropez. 1.000 an der Zahl. Für seine angebetete BB: Brigitte Bardot. Er hätte ihr auch hunderte und aberhunderte Rosen ins Haus liefern lassen können, aber nein: Dem Gunther war’s wichtig, dass sie von OBEN kamen!

Den dazu passenden Schlager von Hildegard Knef könnte ich Ihnen jetzt vorsingen, verzichte aber aus Zeitgründen darauf.

Dem Gunther war’s wichtig, dass die Rosen von OBEN kamen

Aber gut, gehen wir die Sache ein wenig vernünftiger an. Wir leben in aufgeklärten Zeiten, da wird kritisch geprüft und hinterfragt. Das muss sich auch eine in die Jahre gekommene Redensart gefallen lassen: Alles Gute kommt von OBEN. Ist das überhaupt noch eine zutreffende Aussage oder fällt dieses Statement schon in den Bereich von Fake News? Kleiner Check: Die Sonne, der Schnee, der Regen. Geht klar, solange es sich um sanften Landregen handelt oder um ordentlichen satten Sommerregen, ist das eine gute Sache, aber bei Starkregen sind wir raus. Überhaupt. Wenn’s richtig schüttet, regnet es Frösche. Hört sich wieder nach Bibel an. Nach biblischer Plage. Oder nach panierten Froschschenkeln und Tierschützer*innen. Aber es geht härter: Die Briten gehen noch grausamer zu Werke: Bei ihnen regnet es bekanntermaßen „Cats and dogs“. Angesichts der unglaublichen Sauerei, die die von OBEN fallenden Säugetiere in Vorgärten, Blumenrabatten, auf Autodächern und Grills verursachen, geben wir zu: Nicht alles, was von oben kommt, ist gut.

Es gilt also wie immer, die Dinge differenziert zu betrachten und verschiedene Sichtweisen und Interpretationen zu zulassen. Zumindest wenn sie wahrhaftig sind. Daher noch dies: Es geschah in der Schweiz. Im schönen Ort Olten: Weil die Lüftungsanlage der Firma Lindt defekt war, überzog vom Himmel kommende Schokolade die Stadt mit einer süßen Schicht. Es regnete Schocki - wie im Paradies. Womit wir schon fast wieder bei der Bibel wären: Alles Gute kommt von oben. Manchmal.