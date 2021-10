Ende der Welt - Die tägliche Glosse Allerheiligen und Trauer

Ja, ja, der November. Viele mögen ihn nicht. Ein kalter, dunkler und nebliger Monat. Die Feuchtigkeit zieht einem so richtig in die Knochen und dann geht’s auch noch zum Friedhof. Aber wenn wir uns weiter so anstrengen mit dem Klimawandel, dann könnens in ein paar Jahren bei 28 Grad im Schatten auf den Friedhof, mit kurzer Hose und im Anschluss ins Freibad. Nebel und Kälte Ade. Und wenn uns dann noch die EU die ganzjährige Sommerzeit spendiert, dann is er auch nimmer so dunkel, der November. Eine Glosse von Helmut Schleich.

Von: Helmut Schleich