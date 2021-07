Ende der Welt - Die tägliche Glosse Abschreiben

In der Schule liegt zwischen dem Einser und dem Sechser manchmal nur eine Sekunde der Unachtsamkeit. Jene Sekunde nämlich, in der man so sehr mit Abschreiben beschäftigt ist, dass man nicht bemerkt, wie einen der Lehrer beobachtet. Und zack, wird aus der vermeintlich intelligenten Individual-Leistung ein Unterschleif und damit ein Sechser. Und da gilt dann die Ausrede, man hätte ja schließlich beim Banknachbarn nur bekannte Tatsachen, etwa physikalische Gesetzmäßigkeiten, abgeschrieben, gar nichts.

In der Politik geht das schon. Da kann man durchaus sagen: „ja, das was ich abgeschrieben habe, das hat sich ja der Beklaute auch nicht selber ausgedacht, das sind ja allgemein bekannte Tatsachen:“ So argumentiert jetzt Frau Baerbock im Zusammenhang mit Plagiatsvorwürfen in ihrem Buch. Oder vielmehr, so lässt sie argumentieren.

Das machen in der Politik alles Anwälte, Star-Anwälte versteht sich. Politiker würden eine Schulaufgabe gar nicht schreiben, ohne dass ein Star-Anwalt daneben sitzt.

Mich erinnert das an den guten Ralph Siegel. Als der einmal in den Verdacht geriet, bei Wolfgang Petry geklaut zu haben sagte er: "Es gibt nun mal nur acht Töne und nur eine Tonleiter. Die beiden Lieder haben nichts miteinander zu tun. Der Vorwurf ist lächerlich."

Zwischentöne spielen ja in der Schlagerszene generell keine allzu bedeutende Rolle, aber abgesehen davon ist das doch eine prima Argumentation. Es gibt nur acht Töne. und genau so gibt es auch nur 26 Buchstaben. Da kann es einfach passieren, dass man Texte genau so zusammen setzt, wie das vorher schon mal jemand anderer getan hat.

Im Fall von Ralph Siegel hat der verantwortliche Redakteur sogar noch einen drauf gesetzt: "Nur die erste Hälfte des Refrains ist ähnlich. Das macht den Song aber noch nicht zu einem Plagiat, das gegen die Grand-Prix-Regeln verstoßen würde.“

Ich finde, wenn man den Grünen momentan was vorwerfen muss, dann, dass sie nicht kreativ genug sind im Erfinden von Ausreden!

Die Hälfte! Damit wäre Frau Baerbock ja endgültig über jeden Plagiatsverdacht erhaben. Bei ihr geht es ja lediglich um ein paar Textstellen, also wo soll da noch ein Problem sein? Ich finde, wenn man den Grünen momentan was vorwerfen muss, dann, dass sie nicht kreativ genug sind im Erfinden von Ausreden!

Was heißt „Rufmord“ oder „Schmutzkampagne“? Dass im Wahlkampf jeder Stein im Leben der Kandidaten umgedreht wird, ist heute ganz normal. Und dass vor Wahlen für die Kandidaten von Ghostwritern eilig Bücher zusammengeschustert und auf den Markt geworfen werden, auch. Die heißen dann „Hoffnungsland“, „der Machtmenschliche“ oder eben „Jetzt“, wie bei Frau Baerbock. Und eines verbindet solche Politiker- Schnellschüsse allesamt: Dass sie nur von sehr wenigen Menschen wirklich gelesen werden. Womöglich sogar ausschließlich von Plagiatsjägern.