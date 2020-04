Ende der Welt - Die tägliche Glosse Abendbrot-Neurose

Wer in einem Modekatalog wohnt, in Stöckelschuhen schwanger geht, und sein zuckersüß schlummerndes Baby perfekt ausleuchtet – der ist meist ein Social-Media-Profi. Über die neurotischen Schattenseiten dieses Daseins – unsere Glosse von Katharina Hübel.

Frischgebackene Mütter sollten gestresst genug sein. Nicht so Mütter, die auf Instagram aktiv sind. Sie haben eindeutig – weshalb auch immer – zu viele Kapazitäten frei. Und meist eine Vorgeschichte: Als so genannte Stöckelschuh-Schwangere. Ist die Durchschnitts-Schwangere froh, wenn es ihr gelingt, sich mit dem Schuhanzieher in die geweiteten Turnschuhe zu pressen, schwingt die Stöckelschuh-Schwangere ihr yoga-gedehntes Bein auf die Kommode, stretcht sich elegant und sexy nach vorne, um die strassbesetzten Riehmchen ihrer High-Heels zu applizieren. Um dann – zum Briefkasten zu gehen.

Es ist nur allzu konsequent, wenn diese Spezies Frau auch nach der Geburt ihrer Drillinge völlig tiefenentspannte Selfies postet, wie sie die Zeit während des Fläschchen-Warm-Machens als Zehnminutenmediation für sich selbst nutzt. Die perfekte Insta-Mum hat sogar noch dafür Zeit. Aber wann arrangiert sie all diese professionell dekorierten Szenerien, wann baut sie all das Foto-Equipment und die Spotlights auf, um ihr zuckersüß schlummerndes Baby, das zwischen ihren frisch pedikürten Füßen liegt, in das richtige Licht zu rücken? Wann wälzt sie all die Innenarchitektur-Kataloge, um mit dem monochromen, minimalistisch designten Kinderzimmer bestechen zu können?

Die meisten anderen Mütter sind einfach nur mit dem puren Überleben beschäftigt. Wenn dann noch Zeit bleibt, dann wird schnell noch mal durchgeputzt, gekocht, eingekauft; irgendwann gönnen sie sich auch mal wieder zu duschen und zu frühstücken. Nicht so die social-media-hyperaktive Mutti. Sie macht all das scheinbar mühelos, unbeschwert, sodass sie fast schon chronisch unterbeschäftigt ist und im Laufe der Zeit die ein oder andere Neurose entwickelt.

Das simple Brote-Schmieren und Gurke-Schnippeln wird in künstlerische Selbstverwirklichung transformiert

Wie beispielsweise die Mütter, die eine Abendbrot-Neurose haben. Dabei wird das simple Brote-Schmieren und Gurke-Schnippeln in künstlerische Selbstverwirklichung transformiert. Wieder auf Instagram finden sich dann die Selbsthilfegruppen zusammen. Dort werden Videos und Fotos der Öffentlichkeit preisgegeben, wie man aus einem zusammengeklappten Schwarzbrot Einhorngesichter schnitzen kann, wie man mit zwei dünnen Paprikastreifen das Horn drechselt, es mit einem Tropfen Avocado-Joghurt-Dip an der Rinde festkleistert, wie man mit einer Mousse aus luftig aufgeschäumter Meerrettich-Sahnecreme fluffiges Fell täuschend echt imitieren kann… Die Banane, halb geschält, wird kunstvoll umgeschnitten und mit geschmolzener Schokolade verziert zum Pinguin. Die Tofuwürstchen zur achtarmigen Krake.

Der Fantasie und dem Aufwand sind keine Grenzen gesetzt. Dafür, dass die Kinder dann am Ende des Tages ihren Finger in das Einhornbrot puhlen, angewidert den Avocado-Dip von der gedrechselten Paprika schlonzen und zur achtarmigen Krake sagen: Ihhhhh, Tofu, ich will ne richtige Wurscht! Schließlich würgen sie das vegane Meerestierimitat mit ganz viel Ketschup doch irgendwie runter, zumindest in kleinen Teilen. Doch diese Videos werden komischerweise nie gepostet.