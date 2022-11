Ende der Welt - Die tägliche Glosse Ab die Post

Die Post will Briefe nicht mehr „Just in Time“ zustellen. Das sollen jetzt in den Städten zukünftig Tauben erledigen. Die gibt es in großer Anzahl und ihr schlechter Ruf würde so aufgewertet. Große Schulungsprogramme laufen demnächst an, in denen sie zu Brieftauben ausgebildet werden. Jedem Haus wird eine bestimmte Anzahl an Brieftauben zugeteilt, Kost und Logis frei. Tauben, die sich nicht eignen werden im Innendienst eingesetzt. Grundvoraussetzung ist in jedem Fall Stubenreinheit. Eine Glosse von Helmut Schleich.

„Wir können nicht so tun, als wäre die Welt wie vor 20 Jahren.“ Wer hat’s gesagt? Ein iranischer Mullah? Gianni Infantino? Elon Musk? Nein. Es war Frank Appel, der Chef der deutschen Post. Deutschlands oberster Briefzusteller hat damit aber nicht andeuten wollen, dass er jetzt unter die Weltverbesserer gegangen ist und sich demnächst wahllos an Briefkästen festpappen will, nein. Er möchte, dass seine Post endlich ganz offiziell langsamer werden darf.

Noch ist sie gesetzlich verpflichtet, 80% aller Briefe am nächsten Werktag zuzustellen. Das geht aber irgendwie nicht mehr lange gut, weil nur noch so wenig Briefe geschrieben werden und sich der Laden deshalb nicht mehr so richtig lohnt, meint der Postchef.

Dass der Konzern Post DHL im letzten Jahr weltweit 1,2 Milliarden Gewinn gemacht und damit um 13% zugelegt hat, das lässt er an der Stelle lieber weg und folgt der Logik: Weniger Briefe müssen langsamer befördert werden.

Ich als Laie habe mir das bisher zwar anders vorgestellt, eher so wie auf einer Autobahn: wenige Autos kommen besser voran als viele, aber die Post funktioniert da anscheinend nach eigenen Gesetzen. Wir lassen erst mal was zusammenkommen und wenn der Berg groß genug ist, dann schauen wir, ob wir jemanden finden, der die Post austrägt. So ähnlich.

Zumal es ja auch ganz Post- schwache Tage gibt wie den Montag. Das könnte man auch auf den Rundfunk übertragen. Da gibt’s ja auch Zuhörer-stärkere und -schwächere Zeiten. Man lässt erst mal Sendungen zusammen kommen und wenn genug eingeschaltet haben, dann sendet man.

Statt dem einstigen „Schreib mal wieder“ jetzt ein zeitgemäßes „Komm I heid net, komm i morgen

Gut, ganz so weit will die Post nicht gehen, weil man inzwischen ja auch jede Menge Zeitungen ausliefert. Das heißt, die Zeitung kommt dann nicht nur erst am Nachmittag um zwei sondern womöglich auch zwei Tage später, weil man ja langsamer werden will bei der Post. Vielleicht hat der Postchef das gemeint, als er gesagt hat, die Welt ist nicht mehr wie vor 20 Jahren. Die „Morgenpost“ heutzutage kommt am Abend und der „Freitag“ am Dienstag. Das gäbe auch einen schönen neuen Werbesolgan. Statt dem einstigen „Schreib mal wieder“ jetzt ein zeitgemäßes „Komm I heid net, komm i morgen. Work-life Balance made by deutsche Post.“ Das ist doch was.

Ganz unschuldig an der Lage sind ja auch wir Kunden nicht. Wir produzieren zu wenig Post. Wie sang Ludwig Hirsch 1979: „Schick di doch selber deiner Freindin in am Packerl“. Das ist zwar für den Absender im Lied blöd ausgegangen aber für die Post wars ein Geschäft.